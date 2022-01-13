دراسة: نيزك عمره 4 مليارات يؤكد عدم وجود حياة على المريخ

أفاد علماء أن نيزكا عمره 4 مليارات عام من المريخ سقط على الأرض قبل عقود لا يحتوي على أي دليل على وجود حياة بدائية قديمة على كوكب المريخ.

في عام 1996، أعلن فريق بقيادة ناسا أن المركبات العضوية في الصخرة تبدو كما لو كانت قد تركتها كائنات حية. كان علماء آخرون متشككين وقام الباحثون باستبعاد هذه الفرضية على مدى عقود، وكان آخرها فريق بقيادة أندرو ستيل من معهد كارنيغي للعلوم.

قال ستيل إن عينات صغيرة من النيزك تظهر أن المركبات الغنية بالكربون هي في الواقع نتيجة المياه - المياه المالحة أو المالحة على الأرجح - التي تدفقت فوق الصخر لفترة طويلة.

خلال فترة رطوبة المريخ والماضي المبكر، حدث تأثيران على الأقل بالقرب من الصخور، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة السطح المحيط للكوكب، قبل أن يرتد تأثير ثالث عن الكوكب الأحمر إلى الفضاء منذ ملايين السنين. تم العثور على الصخور التي يبلغ وزنها 4 أرطال (2 كيلوغرام) في القارة القطبية الجنوبية في عام 1984.

وفقًا للباحثين، فإن المياه الجوفية التي تتحرك عبر الشقوق في الصخر، بينما كانت لا تزال على سطح المريخ، شكلت الكرات الصغيرة من الكربون الموجودة. وقالوا إن الشيء نفسه يمكن أن يحدث على الأرض ويمكن أن يساعد في تفسير وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ.

لكن اثنين من العلماء الذين شاركوا في الدراسة الأصلية اعترضوا على هذه النتائج الأخيرة، ووصفوها بأنها "مخيبة للآمال".