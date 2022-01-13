أوامر ملكية بتعيين عدد من المسؤولين الجدد فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الأوامر الملكية، إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً فى مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره فى مهامه الحالية.
كما تضمنت تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير، وأحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور صالح بن على القحطانى رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.
وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقى رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادى نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
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