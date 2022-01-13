نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان مع حضراتكم بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان اصبح بامكان الطلاب الان بمنتهى السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل على نحو مجموعة من الخطوات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم التصريح بشكل مؤخرا على ان نتائج القبول الموازي بدء أعمال رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات العراقية وذلك بعدما تم التقديم على القبول الموازي على مستوى كافة الجامعات العراقية بعدما تم الاعلان ايضاً على ان يكون يوم السابع والعشرين من شهر يناير المقبل هو الموعد الرسمي لدخول الطلاب للعام الدراسي الجديد،عليه مؤشرات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد الى حد وصورة ملحوظة من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات الاستعلام عنها بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

تم الكشف رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بالعراق على مستوى جميع المحافظات العراقية بعد تم الإعلان عنها وتم كذلك الاعلان على ان تكون النتائج معلنة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحوناتابعه عبر الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم اللاعب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج

على ان يتم التأكيد على ان على ان هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب ان تتطابق مع الطلاب والطالبات من ضمنها ان يحصل الطالب على المعدل المطلوب وان يتقدم الطالب على الجامعة المرشحة له فى المدة المحددة للطالب فى اسرع وقت ممكن قبل بداية العام الدراسي الجديد فى اليوم السابع والعشرون من شهر يناير المقبل

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00