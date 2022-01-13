شروط المساعدة المقطوعة الجديدة وكيفية التسجيل للحصول عليها بكل سهولة

طريقه الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق رقم السجل، الكثير من المواطنين المستحقين يبحثون عن دفعات الدعم عن طريق المساعدات المقطوعة، عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهذا الأمر سوف يتم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وسوف نحتاج إلى بعض البيانات مثل رقم السجل، ورقم الهوية، لجميع المواطنين الذين يقومون في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الحد الأعلى للصرف المقاطعة ثلاثة آلاف ريالا سعوديا، وفي مقالنا هذا سوف نفيدكم بالمزيد عن هذه المقاطعة.

شروط المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة يتم صرفها عن طريق شروط معينة ألا وهي:

يتم صرفها للأسرة الأشد احتياجا لمواكبة ظروف المعيشة التي أصبحت صعبة جداً ومكلفة.

وأيضاً ليس لها موعد ثابت فلم تكن شهرياً، وهي تكون من أجل مساعدة المواطنين، وخاصه في الأعياد، والمناسبات التي تكون في المملكة العربية السعودية.

وأيضاً عند اقتراب دخول المدارس للأسر ذات دخل قليل، لكي يتمتعوا أطفالهم بالفرحة مثل باقي الأطفال لبداية السنة الدراسية.

وأيضاً المرأة الأرملة، والمطلقة، والمرأة التي تغيب زوجها عنها أو هجرها.

ولأصحاب الدخل المنخفض، والأشخاص الذين يعانون من أي نوع من العجز، والأشخاص الأيتام.

التقديم للمساعدة المقطوعة

عن طريق ذهاب الشخص بنفسه إلى وكالة الضمان الاجتماعي بأوراقه، مثل رقم السجل، ورقم الهوية، وسجل الأسرة، وبطاقه الضمان الاجتماعي إن وجدت، ومشهد البنك لكي يتم تحويل النقود عليها لو تم قبول الأوراق، ويجب علينا عدم وجود أي سجل تجاري للشخص المتقدم للمساعدة، وسوف يتعرفوا علي عدد الأفراد الموجودة في الأسرة، وقيمة الدخل، والشهادة الموجودة لهذا الشخص، وبعد ذلك يتم متابعة الأوراق عن طريق التواصل معهم.

التقدم للمساعدة المقطوعة عبر الإنترنت

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المتخصصة للتحديث بخطوات سهلة ومسيرة وبسيطة، تبدأ بالدخول علي صفحة التسجيل، وإنشاء حساب جديد من خلال الضغط على أيقونة مستخدم جديد، وتسجيل البيانات المطلوبة رقم الهوية، أو الإقامة، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، ثم اختيار كلمة المرور الخاصة بك، وبعد التأكد من صحة البيانات قم بالضغط على أيقونة التسجيل، لكي تصل رسالة نصية على رقم جوالك المدخل، وفيها رمز التحقق للتأكد من هوية المستخدم، وبعد أدخال رمز التحقق ستبدأ عملية تحديد البيانات الخاصة بكم من خلال خاصية بياناتي.