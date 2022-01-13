نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022 مع العلاوات السنوية بعد التعديل في المقال التالي
ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022 قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بشان الرواتب الجديد للمعلمين في السعودية، وهو سلم الرواتب الذي يوضح قيمة الرواتب التي يحصل عليها كافة المعلمين بالقطاعات التعليمية المختلفة في جميع انحاء السعودية بناء على الضوابط والشروط التي تحدد قيمة لرباعي الذي يحصل عليه كل معلم بالإضافة الى قيمة البدلات والمكافآت التي يتم ادراجها بشكل سنوي، سلم رواتب الموظفين المدنيين 1443 وزارة الخدمة المدنية السعودية وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المعلمين في التعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد الذي تم اعتماده رسميا في المملكة العربية السعودية، ونستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنت عنه وزارة التعليم بشأن سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022.
سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022
أعلنت وزارة التعليم السعودية خدمة جديدة خاصة بسلم رواتب المعلمين في السعودية بجميع القطاعات التعليمية، حيث تم ادراج سلم الرواتب في نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يمكن لجميع المعلمين إمكانية التعرف على قيمة الرواتب المحددة تبعا بسلم الرواتب من خلال فتح نظام فارس ومن ثم اختيار ايقونة تعريف الراتب لتظهر التفاصيل الكاملة الخاصة بالراتب الذي يحصل عليه المعلم في السعودية، حيث يتم تحديد قيمة الراتب المستحقة للمعلمين في السعودية بناء على بعض العوامل من أهمها الدرجة والرتبة الخاصة بالمعلم في القطاعات التعليمية المختلفة، كما تم الاعلان عن عرض قيمة العلاوة السنوية والمكافآت المستحقة للمعلمين بناء على الدرجة الخاصة بالمعلم تبعا لسلم الرواتب، فقد اكدت الوزارة انه قد تم طرح سلم الرواتب بناء على طلب المعلمين لكي يتم التعرف على كافة التفاصيل الكترونيا بسهولة.
سلم رواتب المعلمين الجديد 1443
|المستوي
|الدرجة /الرتبة
|مساعد معلم / معلم
|معلم ممارس
|معلم متقدم
|معلم خبير
|المستوي الأول
|1
|5200
|7570
|9950
|12650
|2
|5500
|8070
|10490
|13250
|3
|5800
|8570
|11030
|13850
|4
|6100
|9070
|11570
|14450
|5
|6400
|9570
|12110
|15050
|6
|6700
|10070
|12650
|15650
|العلاوة السنوية
|300
|500
|540
|600
|المستوي الثاني
|1
|7000
|10570
|13190
|16250
|2
|7320
|11090
|13750
|16870
|3
|7640
|11610
|14310
|17490
|4
|7960
|12130
|14870
|18110
|5
|8280
|12650
|15430
|18730
|6
|8600
|13170
|15990
|19350
|العلاوة السنوية
|320
|520
|560
|620
|المستوي الثالث
|1
|8920
|13690
|16550
|19970
|2
|9260
|14230
|17130
|20610
|3
|9600
|14770
|17710
|21250
|4
|9940
|15310
|18290
|21890
|5
|10280
|15850
|18870
|22530
|6
|10620
|16390
|19450
|23170
|العلاوة السنوية
|340
|540
|580
|640
|المستوي الرابع
|1
|10960
|16930
|20030
|–
|2
|11320
|17470
|20610
|–
|3
|11680
|18010
|21190
|–
|4
|12040
|18550
|21770
|–
|5
|12400
|19090
|–
|–
|6
|12760
|19630
|–
|–
|العلاوة السنوية
|360
|540
|580
|–
|المستوي الخامس
|1
|13120
|20220
|–
|–
|2
|13500
|20710
|–
|–
|3
|13880
|21250
|–
|–
|4
|14260
|–
|–
|–
|5
|14640
|–
|–
|–
|6
|15020
|–
|–
|–
|العلاوة السنوية
|380
|540
|–
|المستوي السادس
|1
|15400
|–
|–
|–
|2
|15800
|–
|–
|–
|3
|16200
|–
|–
|–
|4
|16600
|–
|–
|–
|5
|17000
|–
|–
|–
|6
|17400
|–
|–
|–
|العلاوة السنوية
|400
|–
|–
رواتب المعلمين في السعودية 2022
نظرا لكون مهنة التعليم والقطاعات التعليمية في السعودية هي اهم القطاعات بشكل عام، فنجد أن الحكومة السعودية حريصة دائما على تقديم التحسينات للمعلمين من حيث تحديث قيمة الراتب لتوفير كافة احتياجات العاملين بالقطاعات التعليمية المختلفة، فقد اعلنت وزارة التعليم السعودية تحديث رواتب المعلمين الجديدة في السعودية مع بداية العام الجديد 2022، وقد تم نشر سلم رواتب المعلمين الذي جاء يتضمن قيمة العلاوات السنوية والمكافآت المستحقة لكافة المعلمين بجميع القطاعات السعودية التعليمية.
كم راتب المعلم الحكومي في السعودية 2022
- راتب مساعد المعلم والمعلم شهرياً هو 5200 ريال سعودي مع علاوة سنوية 300 ريال سعودي.
- راتب المعلم الممارس شهرياً هو 7570 ريال سعودي مع علاوة سنوية قدرها 500 ريال سعودي.
- راتب المعلم المتقدم شهرياً هو 9950 ريال سعودي مع علاوة سنوية قدرها 540 ريال سعودي.
- راتب المعلم الخبير شهرياً هو12650 ريال سعودي مع علاوة سنوية قدرها 600 ريال سعودي
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