ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022 مع العلاوات السنوية بعد التعديل

ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022 قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بشان الرواتب الجديد للمعلمين في السعودية، وهو سلم الرواتب الذي يوضح قيمة الرواتب التي يحصل عليها كافة المعلمين بالقطاعات التعليمية المختلفة في جميع انحاء السعودية بناء على الضوابط والشروط التي تحدد قيمة لرباعي الذي يحصل عليه كل معلم بالإضافة الى قيمة البدلات والمكافآت التي يتم ادراجها بشكل سنوي، سلم رواتب الموظفين المدنيين 1443 وزارة الخدمة المدنية السعودية وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المعلمين في التعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد الذي تم اعتماده رسميا في المملكة العربية السعودية، ونستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنت عنه وزارة التعليم بشأن سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022.

سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022

أعلنت وزارة التعليم السعودية خدمة جديدة خاصة بسلم رواتب المعلمين في السعودية بجميع القطاعات التعليمية، حيث تم ادراج سلم الرواتب في نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث يمكن لجميع المعلمين إمكانية التعرف على قيمة الرواتب المحددة تبعا بسلم الرواتب من خلال فتح نظام فارس ومن ثم اختيار ايقونة تعريف الراتب لتظهر التفاصيل الكاملة الخاصة بالراتب الذي يحصل عليه المعلم في السعودية، حيث يتم تحديد قيمة الراتب المستحقة للمعلمين في السعودية بناء على بعض العوامل من أهمها الدرجة والرتبة الخاصة بالمعلم في القطاعات التعليمية المختلفة، كما تم الاعلان عن عرض قيمة العلاوة السنوية والمكافآت المستحقة للمعلمين بناء على الدرجة الخاصة بالمعلم تبعا لسلم الرواتب، فقد اكدت الوزارة انه قد تم طرح سلم الرواتب بناء على طلب المعلمين لكي يتم التعرف على كافة التفاصيل الكترونيا بسهولة.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1443

المستوي الدرجة /الرتبة مساعد معلم / معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير المستوي الأول 1 5200 7570 9950 12650 2 5500 8070 10490 13250 3 5800 8570 11030 13850 4 6100 9070 11570 14450 5 6400 9570 12110 15050 6 6700 10070 12650 15650 العلاوة السنوية 300 500 540 600 المستوي الثاني 1 7000 10570 13190 16250 2 7320 11090 13750 16870 3 7640 11610 14310 17490 4 7960 12130 14870 18110 5 8280 12650 15430 18730 6 8600 13170 15990 19350 العلاوة السنوية 320 520 560 620 المستوي الثالث 1 8920 13690 16550 19970 2 9260 14230 17130 20610 3 9600 14770 17710 21250 4 9940 15310 18290 21890 5 10280 15850 18870 22530 6 10620 16390 19450 23170 العلاوة السنوية 340 540 580 640 المستوي الرابع 1 10960 16930 20030 – 2 11320 17470 20610 – 3 11680 18010 21190 – 4 12040 18550 21770 – 5 12400 19090 – – 6 12760 19630 – – العلاوة السنوية 360 540 580 – المستوي الخامس 1 13120 20220 – – 2 13500 20710 – – 3 13880 21250 – – 4 14260 – – – 5 14640 – – – 6 15020 – – – العلاوة السنوية 380 540 – المستوي السادس 1 15400 – – – 2 15800 – – – 3 16200 – – – 4 16600 – – – 5 17000 – – – 6 17400 – – – العلاوة السنوية 400 – –

رواتب المعلمين في السعودية 2022

نظرا لكون مهنة التعليم والقطاعات التعليمية في السعودية هي اهم القطاعات بشكل عام، فنجد أن الحكومة السعودية حريصة دائما على تقديم التحسينات للمعلمين من حيث تحديث قيمة الراتب لتوفير كافة احتياجات العاملين بالقطاعات التعليمية المختلفة، فقد اعلنت وزارة التعليم السعودية تحديث رواتب المعلمين الجديدة في السعودية مع بداية العام الجديد 2022، وقد تم نشر سلم رواتب المعلمين الذي جاء يتضمن قيمة العلاوات السنوية والمكافآت المستحقة لكافة المعلمين بجميع القطاعات السعودية التعليمية.

كم راتب المعلم الحكومي في السعودية 2022