الرفاعي: لا أستوعب الخلاف الحاصل بموضوع ذكر الأردنيات في الدستور

دوت الخليج :- قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، الأربعاء، إنه لا يستوعب الخلاف الحاصل بموضوع ذكر الأردنيات في الدستور.
وأضاف خلال حديثه في جلسة مجلس الأعيان المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية: "ننساق وراء الكثير من الشائعات التي لا داعي لها (...) المرأة لها حقوق وفي العام 1974 سمح لها بالانتخاب فهل معقول في العام 2022 لا تذكر بفصل في الدستور."
وتساءل الرفاعي كيف عندما تكرم المرأة بفصل بالدستور يصبح هذا الغلط؟
وقال الرفاعي إن جلالة الملك تحدث بشكل واضح عن برلمانات برامجية حزبية.
ونص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
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