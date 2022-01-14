تمويل اليسر 30000 ريال بدون أى ضمانات للسعودي والمقيم

شركة اليسر للتمويل بالسعودية هى إحدى شركات التمويل الرائدة في مجال التمويلات الشخصية وأيضاً هي إحدى الشركات المصرحة لدى البنك المركزي السعودي فهي توفر منتجات تمويلية متنوعة وأيضاً بالتقسيط الميسر من أجل أن يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة واليوم سوف نتحدث عن التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية.

تمويل اليسر 30000 ريال بدون ضمانات

التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للتمويل متاح للعميل السعودي وأيضاً للعميل الغير سعودي ودون الحاجة إلى أى كفيل أو ضامن ويتميز أيضاً هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو أى ضمان عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على قيمة تمويل ربما يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

تمويل شركة اليسر أيضاً متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

يدفع أيضاً العن أول قسط بعد شهرين من طلب التمويل لدى شركة اليسر بالسعودية.

يستطيع أيضاً العميل المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة ربما تصل إلى 36 شهر.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

القرض السريع لدى شركة اليسر للتمويل والذى ربما يبلغ قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى يتميز بسرعة الحصول على التمويل وأيضاً متاح للسعودي والمقيم ولكن هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها وهي

يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى ولا يتعدى 60 عام كحد أقصى.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل الشخصي السريع من اليسر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

هناك عدد بسيط من الأوراق اللازمة من أجل طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر وهي