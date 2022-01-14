بعشرة لاعبين.. "المدفعجية" تفرض التعادل على ليفربول

تعادل ليفربول بدون أهداف مع عشرة لاعبين من أرسنال في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم في استاد أنفيلد، حيث دافع الضيوف ببسالة بعد طرد جرانيت تشاكا مبكرا.

وتلقى لاعب الوسط الدولي السويسري بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 24 بعد تدخل قوي على ديوجو جوتا خارج منطقة الجزاء حيث أسقط المهاجم البرتغالي الذي كان في طريقه للانفراد.

ورد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بإشراك المدافع روب هولدينج بدلا من المهاجم إيدي نكيتياه، الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة في دور الثمانية، وترك ألكسندر لاكازيت وحيدا في الهجوم.

ورغم استحواذ ليفربول على الكرة إلا أن أرسنال أبقى صاحب الأرض بعيدا عن منطقة الخطورة بفضل أداء مثير للإعجاب تحت ضغط بينما بدا ليفربول بدون أنياب في غياب محمد صلاح وساديو ماني بعد انضمامهما لمنتخبي بلديهما في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وأبلغ يورجن كلوب مدرب ليفربول شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "كنت أفضل تسجيل هدف بدلا من طرد لاعب أرسنال، خاصة بعد هذه المباراة.

"إنها مواجهة من مباراتين وانتهى النصف الأول منها ولا أتذكر في حياتي أنني كنت متعادلا بدون أهداف قبل الاستراحة وأقول لنفسي 'ليس لدينا أي فرصة أخرى'".

وسيلتقي الفائز من مباراة العودة الأسبوع المقبل مع تشيلسي في النهائي في استاد ويمبلي في 27 فبراير المقبل.

أخطر الفرص

وسنحت أفضل فرص أرسنال في الدقيقة 71 عندما أجبر بوكايو ساكا الحارس أليسون على التصدى لمحاولة خطيرة.

بينما أهدر تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول فرصة ذهبية عندما أطاح بالكرة أعلى المرمى من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة.

ولخصت تلك الفرصة أداء ليفربول الذي افتقر للهدوء أمام منافس ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث بعد هزيمة مفاجئة أمام نوتنجهام فورست المنافس في الدرجة الثانية يوم الأحد الماضي.

وقال بن وايت مدافع أرسنال الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "هذا الفريق يملك عزيمة قتالية وأظهر ذلك اليوم.

"استخرجنا كل ما لدينا وحققنا النتيجة التي نريدها... من الصعب المجيء هنا وأن يُطرد أحد اللاعبين. لكن الجميع قدموا أداء رائعا".

وأضاف "يجب أن تركز طيلة المباراة وأن يقف الحظ بجانبك. النتيجة مستحقة. من الرائع أن ندافع بهذا الشكل".

وكال أرتيتا المديح لعزيمة فريقه.

وقال المدرب الإسباني الذي تعرض فريقه لعدة إصابات حيث خرج سيدريك سواريس بعد 12 دقيقة فقط وعانى بديله كالوم تشيمبرز قرب النهاية "لعبنا بالطريقة التي كان يجب اللعب بها، وهي ليست طريقتنا".