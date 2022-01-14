بايدن: سنوفر كمامات عالية الجودة مجانا للأمريكيين

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير كمامات عالية الجودة للشعب الأمريكى مجانا". وأعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافى لكورونا. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن دخول المستشفيات فى الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا قد بلغ مستوى قياسيا جديدا، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بمتحور "دلتا".

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