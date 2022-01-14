إمكان | 1500000 ريال بالتقسيط على 60 شهر وبدون كفيل

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً متنوعة ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الإضافي والذى يوفر للعميل الحصول على تمويل شخصي إضافي وأيضاً متوفر التمويل للعملاء سواء المحولون على مصرف الراجحي وأيضاً العملاء الغير محولون لدى مصرف الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول التمويل الإضافي.

1500000 ريال بالتقسيط على 60 لدى شركة إمكان

هناك العديد من المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة والتي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الإضافي والذى يمكن الحصول عليه اونلاين وأيضاً بالتقسيط الميسر ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

كذلك يتميز التمويل الإضافي لدى شركة إمكان بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 1500000 ريال.

يتميز أيضاً التمويل الإضافي من شركة إمكان بأنه متوفر بفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

التمويل الشخصي الإضافي أيضاً لدى إمكان لا يشترط وجود كفيل.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقديم لطلب التمويل الإضافي لدى إمكان والشروط هي

المواطن السعودي هو الذى يستطيع طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل.

يشترط أن يكون العملاء المحولين الراتب لدى الراجحي أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي.

كذلك العملاء المتقاعدين لابد من وجود دخل شهري لا يقل 1900 ريال سعودي.

ولكن العملاء الغير محولين لدى مصرف الراجحي بالسعودية فلا بد أن يكون الدخل لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون هناك تمويل قائم

العملاء المحولين لدى مصرف الراجحي أيضاً يكون العمر لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 60 عام.

أما العملاء الغير محولين لدى مصرف الراجحي لابد أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 عام كحد أدنى ولا يتعدى 60 عام.

طلب التمويل الإضافي لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

يحصل العميل الراغب في طلب التمويل الإضافي لدى شركة إمكان التمويل بكل سهولة من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان وطلب التمويل أيضاً من خلال التطبيق.