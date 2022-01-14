نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 2022.. طريقة تحميل تحديث ببجي 1.8 pubg mobile أخر إصدار شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب الإلكترونية المحببة لدى الكثير من الناس من جميع الفئات العمرية، والتي لاقت شعبية كبيرة في خلال فترة زمنية قصيرة، ولذلك يتساءل الكثير من اللاعبين عن تحديث ببجي الجديد والذي يحمل رقم 1.8، وذلك بعد ما تم الإعلان من قبل الشركة المنتجة للعب ببجي عن إصدار تحديث جديد للعبة وذلك في خلال شهر يوليو الحالي، كما قامت الشركة بالإعلان عير الإعلان الخاص بها أن الإصدا الجديد سوف ينتج عنه الكثير منالإضافات الجديدة للاعبين، مما يزيد من إثارة وجمال اللعبة.

موعد تحديث بابجي موبايل الجديد

تسعى شركة ببجي موبايل إلى الوصول إلى أفضل مستوى للعب اللاعبين في خلال المباراة، ولذلك تمنح اللاعبين مزيد من الفرص للاعب جولات ومباريات أفضل، ولذلك أصدرت التحديثات الجديدة لها، والتي أعلنت عن البدء فيها في خلال شهر يناير الجاري، 2022

مفاجأة تحديث لعبة ببجي موبايل

قامت شركة بابجي موبايل بالإعلان عن العديد من المفاجآت التي حضرتها اللعبة للاعبين الذين يحرصون على تحديث اللعبة خاصةً عند بداية التحديث، وتختلف الجوائز على حسب السبق إلى تنزيل التحديث، ومن أفضل هذه الجوائز حقائب للظهر، و BP 2888 وغير ذلك من الألعاب المتنوعة الأخرى، ولكن لكي تحصلوا على هذه الجوائز يجب أن تقوم بتحديثها في الوقت المحدد الذي قامت الشركة بتحديدة والذي ينتهي في السادس عشر من شهر يوليو.

هل يؤثر التحديث الجديد للعبه ببحي على الخادم

كما أوضحت الشركة أنه لن يتم غلق السيرفر او الخادم في هلال الفترة التي يقوم بها اللاعب بتحديث لعب بابجي موبايل، ولكن كل ما عليك فعله هو تحميل اللعب من خلال متجر بلاي الخاص بالهاتف المحمول، أو من خلال التطبيق الخاص بتحميل الألعاب على جهازك المحمول أو على الآيفون الخاص بك، ولكن يجب أن يتم تحديثة من خلال المتجر فلا يتم تحديث اللعبة بشكل تلقائي من خلال المتجر، وبعد أن يتم تحميلها يفوز اللاعب بالعديد من المميزات والخواص التي يتميز بها اللعب عن الإصدار الخالي أو القديم للاعب ببجي.

مميزات تحديث ببجي الجديد

يتيح لك الإصدار الجديد الكثير من الإضافات المميزة التي يحصل عليها اللاعب، خاصةً إذا كان من أوائل اللاعبين المحدثين للعبة، حيث حددت اللعبة تاريخ معين يتمتع في خلاله اللعب بجميع المفاجآت التي أضافتها اللعبة في خلال الأيام التي حددتها اللعبة، والتي من أهمها إمكانية إرسال وقبول الدعوات بسن الأصدقاء، بالإضافة إلى العديد من الهدايا التي تضيفها اللعبة للأعبين الجدد.

تحديث ببجي الجديد 1.8

يذكر أن تحديث ببجي 1.8 الجديد PUBG Mobile سوف يوفر للاعبين الكثير من المزايا حيث سيحصل اللاعبين الذين يقومون بتحديث لعبتهم إلى الإصدار 1.8 بقسيمتين مجانيتين من الصناديق الكلاسيكية، كما سيحصل اللاعبون في تحديث ببجي الجديد على الكثير من قسائم الشخصيات وعملات BP، كما سيحصل اللاعبون على قناع رائع و 400 قطعة فضية.

وتطلق شركة كرافتون المطورة للعبة ببجي تحديث جديد بين الحين والآخر وذلك لإضافة المزيد من المتعة والإثارة على اللعبة الاشهر في العالم خاصة مع إضافة خرائط جديدة بجرافيك مرتفع تزيد من متعة اللعبة كما أطلقت أسلحة ة في تحديث ببجي الجديد 2022، ولم يتوقف الامر على هذا بل زادوا في قوة الأسلحة القديمة.

كما يمكن الحصول على تحديث ببجي الأخير الخاص باللعبة 2022 بطريقة سهلة وبسيطة بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر جوجل بلاي

ثم البحث عن لعبة ببجي الأصلية على متجر جوجل بلاي

سوف تجد اللعبة أمامك في باسم ببجي موبايل pubg mobile

الضغط علي ببجي موبايل وبعدها سوف تجد أن التحديث متوفر أمامك

بعدها سيتم تحميل اللعبة

مميزات تحديث ببجي الجديد 1.8

يشمل تحديث ببجي الجديد 2022 والذي يجمل إصدار رقم 1.8 العديد من التحسينات التي طالما انتظرها عشاق لعبة ببجي خيث تطرح الشركة المطورة للعبة تحديثات بين الحين والأخر لإضافة المزيد من المتعة على اللعبة ومن تلك المميزات: