الرئيس العراقى: استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال صالح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابى اجرامى وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية"، مؤكدا ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم تعرض السكان الأبرياء فى المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التى تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبى العاصمة، ما أدى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح.