أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد تجاوزت الـ 12 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 126,530 منذ بدء تفشى الجائحة على الأراضى الفرنسية.
أوعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من يوم اليوم الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين.
وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين فى الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين - فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "سيتم تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين، وإنه سيتم نشر القرار صباح غد، وسيدخل فورا حيز التنفيذ، كما سيتم إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت -فى 16 ديسمبر الماضى- فرض قيود على المسافرين من وإلى المملكة المتحدة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى بريطانيا، وانتشار متحور "أوميكرون" فيها، بشكل واسع.
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