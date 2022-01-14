نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 1.8.. طريقة تحديث ببجي موبايل pubg mobile الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي الجديد، بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل الشركة المالكة للعبة ببجي في الوطن العربي عن وجود تحديث للعبة، قد زاد البحث بشكل كبير عن تفاصيل تحديث ببجي الجديد، حيث ان هناك تحديث جديد للعبة ببجي قد تم الاعلان عنها وهو التحديث الـ 1.8، والذي قد تم طرحه لجميع المستخدمين على الآب ستور، حيث ان لعبة ببجي واحدة من اهم الالعاب التي تحصل على نسب تحميل ولعب تتخطى الـ 1.8 مليون جم في اليوم الواحد، وذلك من جميع أنحاء العالم، حيث ان هذا التحديث الأخير قد اضاف العديد من المميزات الجديدة إلى اللعبة، والجدير بالذكر ان هذا التحديث قد تمت اضافتة في شهر يناير 2022، وقد تمت اضافة التحديث لجميع المستخدمين على الهواتف والكمبيوتر ويمكن الآن تحميلة بسهولة.

تحديث ببجي الجديد

لقد تم الاعلان من قبل الشركة المالكة للعبة ببجي عبر تويتر بصدور التحديث الجديد الخاص باللعبة، حيث ان التحديث متواجد الآن لجميع اللاعبين ويتطلب بعض الخطوات البسيطة لعمل التحديث الخاص باللعبة، وذلك كي لا يفوتك اي شئ داخل اللاعبة، حيث أن التحديث قد اصبح متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس والكمبيوتر واللاب توب.

خطوات القيام بـ تحديث ببجي الجديد

قم بالدخول إلى الآب ستور الخاص بك، وابحث عن لعبة ببجي.

ستظهر اللعبة امامك، قم بالنقر على كلمة تحديث أمامك.

انتظر بضعة دقائق وسيتم التحديث الخاص باللعبة.

بعد اتمام التحديث قد بالدخول إلى اللعبة وإجراء تأمين الحساب الذي يتم طلبه داخل اللعبة.

بعد الانتهاء من تأمين الحساب الخاص بك قم بالضغط على بدء اللعبة.

هكذا تقوم بتحديث اللعبة في الإصدار الجديد 1.8.

إطلاق التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل

وكانت الشركة المكورة للعبة ببحي قد قامت أصدرت أجدد تحديثات اللعبة ويحمل رقم 1.8.0، وذلك في الرابع عشر من شهر يناير الحالي لسنة 2022 مما يعني توفر التحديث الجديد الآن داخل كل من جوجل بلاي وأبل ستور، وبالتالي يجب إتباع الخطوات المذكورة سابقا للحصول على التحديث.

مميزات تحديث ببجي الجديد 1.8

يتميز تحديث ببجي الجديد 1.8 بالعديد من المزايا ومنها :

زيادة سرعة الاسترداد في الأسلحة وزيادة سرعة الرصاصة، وزيادة الضرر على المدى البعيد.

كما حصلت بنادق الرماية على الكتف البارد

كما يتميز التحديث الجديد بإضافة خرائط مميزة تتميز بجرافيك عالي ودقة عالية

كما تم إضافة العديد من الملابس والمركبات المميزة.

كما شمل تحديث ببجي الجديد 2022 إصدار رقم 1.8 إضافة المزيد من التحسينات التي تساهم في إضافة المزيد من الإثارة والندية التي طالما عملت الشركة المطورة للعبة ببجي على تحسينها ومن تلك الإضافات هي إضافة خريطة aftermath الجديدة وهي من أهم تحسينات اللعبة لهذا التحديث، بالإضافة إلى وضع لعبة الرجل العنكبوت، كما تم إضافة محل توريد جديد واستدعاء ميكانيكي، وشمل الأسلحة أيضا تعديلات جديدة حيث ازاد معدل التصويب والتأثير على اللاعبين المنافسين.