نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1443 الشروط والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1443 الذي يشغل محركات البحث جوجل بشكل كبير في الآونة الأخيرة وذلك لأن بنك الراجحي هو واحد من أهم وأكبر الأسماء في عالم البنوك والاقتصاد لما يتمتع به من قيمة كبيرة في السوق.

التمويل الشخصي واحد من أهم الموضوعات التي يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على كل التفاصيل الخاصة بها كذلك طريقة التسجيل بنك الراجحي لذلك نوضح لكم عبر السطور التالية كل ما يتعلق بالتمويل الشخصي وشروط الحصول عليه وطريقة التقديم وكافة المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

التمويل الشخصي مصرف الراجحي 1443

خِدْمَات التمويل الشخصي هي واحدة من أهم الخِدْمَات التي يقدمها مَصْرِف الراجحي لكل عملائها حيث تضمن توفير وتسهيل إقامة الكثير من المشروعات التي تلقى إقبال كبير للغاية من العديد من الأفراد،

سواء مواطنين المملكة أو الوافدين من مختلف الجنسيات وتضمن هذه النوعية من القروض دعم المشروعات وتسديد الرسوم وغيرها من الأمور التي يدعمها التمويل الشخصي.

شروط الحصول على التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1443

شروط الحصول على التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1443 التي وضعتها إدارة المصرف من أجل تنظيم عملية الحصول على التمويل،

وقد تم وضع مجموعة من الشروط سوف نوضحها في السطور التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عام عند تسديد القسط الأخير من قرض التمويل الشخصي.

الراتب الذي يتقاضاه العميل يَجِبُ ألاّ يقل عن ألفين ريال سعودي شهريًا بالنسبة للسعوديين ولا يقل عن خمسة ألاف جنيه للوافد.

من الضروري أن يكون العميل يعمل لدى قطاع من القطاعات العامة ومضى على عمله فترة تزيد عن ست أشهر قبل تقديم طلب التمويل.

يجب أن تكون جهة العمل للعميل حاصلة على موافقة من قِبل المصرف من أجل سهولة تحويل الراتب إلى البنك من أجل تيسير عملية تسديد الأقساط.

طريقة فتح حساب بنك الراجحي

الوثائق والأوراق المطلوبة من أجل التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1443

خطاب من جهة العمل للعميل تفيد بقيد العميل لدى هذه الجهة لضمان تحويل الراتب وتحصيل الأقساط.

نموذج طلب قرض تابع للراجحي.

الهُوِيَّة الوطنية بالنسبة للسعوديين وأوراق الإقامة بالنسبة للوافدين.

أوراق تحويل الراتب إلى مَصْرِف الراجحي.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي مَصْرِف الراجحي 1443