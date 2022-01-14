نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة حتي 5 سنوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة حتي 5 سنوات - ثقفني
سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يأتي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين بالمملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي ، مبالغ مالية كبيرة والتي تساعد العميل في شراء السيارة التي يرغب بها ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة
- شركة التيسير للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية ، التي تخدم الاحتياجات المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.
- توفر شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي تساعد العميل علي شراء السيارة التي يرغب بها.
- برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- إتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة أونلاين ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.
- موافقة سريعة وفورية خلال ساعات من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل شركة التيسير للسيارات حتي 60 شهر.
شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة التيسير للسيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.
- يشترط للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- يشترط لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ، أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.
المستندات المطلوبه لاستكمال طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل
- الهوية الوطنية لطالب التمويل أو الإقامة لغير السعودى.
- العنوان الوطني للعميل داخل المملكة العربية السعودية.
- رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.
- كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.
- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ