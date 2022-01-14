سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة حتي 5 سنوات

سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يأتي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين بالمملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي ، مبالغ مالية كبيرة والتي تساعد العميل في شراء السيارة التي يرغب بها ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة

شركة التيسير للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية ، التي تخدم الاحتياجات المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

توفر شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي تساعد العميل علي شراء السيارة التي يرغب بها.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

إتاحت شركة التيسير للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة أونلاين ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

موافقة سريعة وفورية خلال ساعات من الشركة علي طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل شركة التيسير للسيارات حتي 60 شهر.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة التيسير للسيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

يشترط للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي ، وذلك عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يشترط لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ، أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

المستندات المطلوبه لاستكمال طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل