نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر اليوم الجمعة 14-1-2022 مجاناً في كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر اليوم في كأس الأمم الإفريقية، يواصل المنتخب المغربي مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب جزر القمر اليوم في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يدخل المنتخب المغربي لقاء اليوم في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز خلال اللقاء السابق في الجولة الأولي أمام المنتخب الغاني في قمة مباريات المجموعة، وعلى الجانب الآخر، فقد خسر منتخب جزر القمر في الجولة الأولي أمام منتخب الجابون بهدف وحيد دون رد ليتذيل الفريق المجموعة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش المغرب وجزر القمر اليوم مجاناً في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون عبر جميع الأقمار الصناعية وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تعد مباراة المغرب ضد جزر القمر اليوم محط اهتمام ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في كافة أرجاء الوطن العربي، حيث تتمني الجماهير المغربية تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة أمام منتخب الجابون، وعلى الجانب الآخر، يتمسك منتخب جزر القمر بالفرصة الأخيرة من أجل الحفاظ على فرص التأهل للدور التالي، وتجنب الخسارة خلال لقاء اليوم في مهمة صعبة للغاية أمام المنتخب المغربي القوي.

وتأمل الجماهير في كل مكان متابعة لقاء المنتخب المغربي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، وخاصة بعدما حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على حقوق بث كافة مباريات البطولة عبر قنواتها المشفرة، وبدأ الجميع في البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر اليوم من أجل متابعة هذا اللقاء الهام، وهو الأمر الذي سنوفره لكافة متابعينا بكل التفاصيل.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أحمدو أهيدجو وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر اليوم على النايل سات بتعليق رؤوف خليف.

كافة القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجاناً على جميع الأقمار الصناعية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجرز القمر مجاناً بدون تشفير

نتعرف الآن على جميع القنوات المفتوحة والمجانية التي ستذيع مباراة المغرب اليوم ضد جزر القمر في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث نسعى لتوفير بدائل لمتابعة لقاء المغرب اليوم ضد جزر القمر من خلال الأقمار الصناعية الأخري دون النايل سات، وذلك من خلال الترددات الخاصة بالقنوات التالية:

Arriadia TNT Morocco

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500 Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500 IRIB TV Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

وفي حال توافر المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجرز القمر اليوم مجاناً على النايل سات أو أي من الأقمار الصناعية الأخري، سنقوم بوضع الترددات الخاصة بها فوراً عبر تحديث مستمر للمقال لعرض كافة القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم مجاناً في كأس الأمم الإفريقية، فتابعونا.