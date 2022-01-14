نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض للعام 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن تداول عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة العديد من الاخبار التي تفيد بفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في جميع انحاء السعودية، وبالتزامن مع ذلك فيرغب الكثير في التعرف على حقيقة هذه الاخبار، وذلك بعدما تم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن بداية من يوم مارس الماضي للعام 2021، وفي هذا الاطار نوضح حقيقةً فرخ باب التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن للحصول على الدعم من قبل أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في السعودية من المواطنين.

حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض

يعتبر برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم الذي يتم طرحه من قبل الحكومة السعودية للفئات المستحقة من المواطنين في السعودية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، والذي كان قد تم تفعيل التسجيل به بداية من شهر ديسمبر عام 2017 وحتى شهر مارس 2021، وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن فتح باب التسجيل مرة أخرى لأصحاب الدخل المخفض والمتوسط في السعودية، إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم استثناءها من عملية الاغلاق الخاص بالتسجيل في حساب المواطن، حيث يمكن لهذه الحالات فقط التسجيل بالفعل في البرنامج، فقد اكدت الجهات المعنية بأنه على الرغم من تعليق التسجيل في حساب المواطن إلا أنه يمكن إضافة التابعين في الحسابات الخاصة بمستحقي دعم حساب المواطن، وذلك لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في جميع انحاء السعودية، والذي يتم تسجيله من قبل الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كيفية إضافة التابعين الجديد في حساب المواطن

يمكن إضافة التابعين الجدد في برنامج حساب المواطن بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، من خلال اتباع الخطوات التالية.

التوجه مباشرة إلى موقع حساب المواطن من خلال هذا الرابط.ca.gov.sa

يتم تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال رقم الهوية وكلمة المرور.

يتم ارفاق رمز التحقق.

اختيار تفاصيل الطلب ثم اختيار بيانات التابعين.

اختيار إضافة تابع جديد.

ادخال كافة التفاصيل المطلوبة عن التابع ومن ثم اختيار الانتهاء.

ما هو حل مشكلة الدفعات المرفوضة فى حساب المواطن؟

الدفعات المرفوضة هى الدفعات التي لم تنزل فى الحساب البنكي للمستفيد برغم انه قد تم صرفها وهنا لابد من القيام بعد خطوات حتى يتم استرداد الدفعة المرفوضة ودخولها الى الحساب البنكي وهى مراجعه البنك والتأكد من أن حسابه الجاري سليم بدون مشاكل وذوا وجدت مشكله يقوم البنك بحلها ثم الدخول الى حساب المواطن وتسجيل الدخول وبعد ذلك اضغط على الدفعات المالية، ثم النقر على تأكيد الحساب البنكي