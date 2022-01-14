إسرائيل.. اكتشاف 20 إصابة بمتحور متفرع عن أوميكرون

أكدت وزارة الصحة في إسرائيل اكتشاف إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا متفرعة عن متحور أوميكرون.

وقالت الوزارة إن المتحور الجديد تم تعريفه بالرمز BA.2 مضيفة أنه يخضع للمراقبة من قبل السلطات الصحية في إسرائيل وفي دول أخرى في العالم.

ولفتت الوزارة إلى أنه في هذه المرحلة ما من دليل على أن سلوك المتحور الجديد يختلف عن متحور أوميكرون مشيرة إلى أنها ستقوم بإطلاع الجمهور على أي تطورات ذات صلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت اكتشاف 20 إصابة في إسرائيل بسلالة جديدة تدعى BA.2 متفرعة من متحور أوميكرون.

ويطلق على سلالة BA.2 لقب "أوميكرون الخفي" أو Stealth Omicron لأنها تختلف عن المتحورات الأخرى المتفرعة عنه من خلال عدم وجدود خاصية SGTF أو إسقاط الجين S أو فشل استهداف الجين S، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

ويعرف عن السلالة BA.2 بأنها تتميز بعدد طفرات أكبر من أوميكرون الأصلي، وعليه ذهب بعض العلماء الى التكهن بأنها قد تكون أكثر خطورة.