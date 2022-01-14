2991 وفاة جديدة بفيروس كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 797216 إصابة ‏جديدة ‏و 2,991 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، خلا الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 62538796 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 840286.‏ كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومى خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة. ويأتى ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة فى جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذى أصبح مهيمنا فى الولايات المتحدة حسب السلطات الصحية فى البلاد.

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