«حدث الآن» اخر إصدار ببجي موبايل الجديد 2022 Pubg Mobile إصدار رقم 1.8 ببجي للجوال وللكمبيوتر وايفون

شهد تحديث PUBG Mobile 2022 الجديد زيادة قبل ساعات قليلة في نتائج محركات البحث في مصر والعالم العربي، حيث تعد PUBG MOBILE واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التي نمت شعبيتها خلال السنوات القليلة الماضية تم لعبها من قبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة ، والذي سينتج عنه تغيير كبير في اللعبة تتضمن ميزات جديدة في اللعبة تتمتع بالأداء القوي ومراحلها الخاصة والجديدة، بالإضافة إلى تخصيص السلاح والتحسينات الأخرى،، وقد تم نشر تحديثات PUBG Mobile مؤخرًا، حيث تصدرها الشركة كل فترة تقريبًا مع بداية كل موسم أو فصل جديد من اللعبة، والمعروف باسم Season Royal Pass عن إطلاق تحديث PUBG Mobile 2022 الجديد رسميًا، حيث يبحث الأشخاص عن معلومات حول التحديث الجديد وميزات التحديث، حيث سنشرح لكم عرض توضيحي لكيفية تنزيل آخر تحديث لـ PUBG ، سواء كان PUBG Mobile لأجهزة Android و iPhone.

تحميل تحديث ببجي الجديد 2022 أصدار 1.8.0 للاندرويد والايفون

تحديث Buggy Mobile يعد أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها اللاعبون المحترفون، وقام عدد كبير جداً من عشاق لعبة ببجي من حين لآخر بالبحث عن تحميل آخر التحديثات في اللعبة، حيث أنه يتم تطوير وتحديث اللعبة يتضمن ميزات مثل وضع اللعبة الجديد والأسلحة، بالإضافة إلى تخصيص السلاح والتحسينات الأخرى، سيشمل إصدار وضع لعبة جديد يسمى Post-Shock، وهو عبارة عن لعبة البطاقة الكلاسيكية ، بالإضافة إلى عدد من التحديثات الأخرى في اللعبة، تحديثًا هامًا ومميزًا وهو Buggy 1.8، وهذا التحديث يُعرف بـ “AfterMath” ” يستعد أولئك الذين نجوا لمواجهة التهديدات، وتم تحسين أسلحة الحرب والقتال بشكل كبير، يصدر مطورو اللعبة تحديثًا جديدًا كل بضعة أشهر على سبيل المثال، تم إصدار آخر تحديث لـ PUBG Mobile 1.8 في 12 يناير 2022 ، وتمكن اللاعبون من تنزيله على الفور لمتابعة التحديثات المتلاحقة التي تصل إليها من قبل المطورين وبشكل مستمر.

خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل 2022

قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي لمستخدمين الأندرويد، ومتجر اب ستور لمستخدمين الآيفون.

البحث في محرك البحث الخاص بالمتجر عن اللعبة.

النقر على أيقونة تثبيت في أسفل الصفحة.

الانتظار دقائق حتى يتم تحميل اللعبة على جهازك.