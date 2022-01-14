شرح نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن حصول الضمان الإجتماعي 1,443 للموظف الجديد الأمر الذي جعل الكثير يبحثون عن شروط الحصول عليه، وايضا كيفيه التسجيل في الضمان الإجتماعي، حيث أعلنت الوزارة أنه سوف يكون الكترونيا من خلال الرابط الرسمي الخاص بها حتى تسهل على الموظفين التسجيل.

كيفيه التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 الموظف الجديده

الضغط على الموقع الرسمي لمنصة الدعم.

يكتب الموظف اسمه في خانة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لها، أما إذا كان لم يسبق له التسجيل في ضغط على تسجيل جديد.

يكتب الموظف رقم الهوية الوطنية، وتكون سارية

ثم يكتب تاريخ الميلاد تبعا للتقويم الهجري.

يتم كتابة رقم الهاتف وقود التحقق بشكل صحيح

يرفق الموظف جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه.

يضغط الموظف على إرسال.

شروط الضمان الاجتماعي 1443 للموظف الجديد

تحدد وزارة التنمية البشرية والاجتماعية في السعودية عدة شروط يجب أن تتوفر في الموظف الجديد لكي يحصل على الدعم المادى الذى تقدمه من خلال برنامج الضمان الإجتماعي ومنها ما يلي

يجب أن يكون الموظف سعودي الجنسية، يقيم في المملكة بشكل دائم ولكن يتم استثناء الموظفين الغير سعودية التي تكون متزوجة من رجل سعودي الحنسية، وايضا المطلقة أو الارمله.

الموظف الذي لديه إعاقة ويحمل بطاقة تنقل.

يجب أن لا يقل دخل الموظف المتقدم الحصول على الضمان عن الحد الأدنى للمعاش الذي تكون قيمته 1100 ريال سعودي.

يجب لا يمتلك الموظف اصول مالية قيمتها عالية أو ثروة كبيرة.

يجب أن تنطبق الشروط والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية على هذا الموظف.

يجب أن يكون وضع الموظف مثل متطلبات وزارة الموارد البشري مثل الحالة الصحية المرحلة التعليمية والخدمات الاجتماعي.

يجب أن لا يكون عن موظف قد تعرض الى مراكز ايواء في السعودية أو السجن وغيره.

شروط الضمان الاجتماعي لزوجة الموظف في الحصول على الدعم

تستحق السيدة متزوجة من الموظف على الدعم المادي من الضمان الاجتماعي يجب أن تخضع لهذه الشروط