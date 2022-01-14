الصين تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 190 فى اليوم السابق.



جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم تسجيل 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 190 فى اليوم السابق. وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسى سجل حتى يوم الخميس 104580 إصابة مؤكدة.

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