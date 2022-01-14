زلزال فى كوستاريكا بقوة 4.6 درجة

جدة - نرمين السيد - أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كوستاريكا.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة كانت على بعد 4 كيلومترات جنوب غربى بلدة أوروتينا، وبعمق 33 كم.

ولم ترد أى معلومات عن دمار أو ضحايا.