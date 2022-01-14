- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كوستاريكا.
وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزة كانت على بعد 4 كيلومترات جنوب غربى بلدة أوروتينا، وبعمق 33 كم.
ولم ترد أى معلومات عن دمار أو ضحايا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال فى كوستاريكا بقوة 4.6 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.