نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.8.0 طريقة تنزيل بوبجي أخر إصدار يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مميزات وإضافات تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 2022 برقم 1.8.0 لشهر يناير الجاري لمن يبحثون عن مزايا التحسينات الأخيرة المعلن عنها من قبل لعبة ببجي، وذلك بعد إعلان لعبة ببجي موبايل العالمية عن إجراء تحديث جديد للعبة خلال الشهر الجاري تحت اسم “ما بعد الصدمة” وهي خريطة جديدة تم إضافتها ضمن التحسينات الأولى للعام الجاري، ومن المقرر أن يتوفر تحديث لعبة ببجي موبايل أخر إصدار في المتجر اعتباراً من اليوم، وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على أن التحديث الأخير لببجي موبايل سيتوفر به العديد من المزايا والمحسنات المبهرة التي ستنال إعجاب اللاعبين، ومن خلال ثقفني ننشر بعض مزايا تحديث لعبة ببجي pubg 1.8 الجديد 2022.

تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.8

أطلقت لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد الأول للعام الجاري، حيث أوضحت أن تحديث بوبجي موبايل الجديد الأول لعام 2022 سيتم إجراءه خلال الفترة من الثاني عشر حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، ويتميز التحديث الأخير بإضافة العديد من التحسينات الجديدة والمزايا التي تعمل على زيادة المتعة والتشويق داخل اللعبة، ورفع روح المنافسة بين اللاعبين، حيث يتضمن التحديث الجديد خريطة جديدة في الوضع الكلاسيكي خريطة “Aftermath”.

كما يتضمن تحديث ببجي أخر إصدار 1.8 خريطة جديدة كلياً باسم ما بعد الصدمة، فهي خريطة كلاسيكية جديدة يتم الحصول عليها من خلال الدخول إلى غير مصنف > الوضع الكلاسيكي > قم بتحديد ما بعد الصدمة للدخول، كما غيرت القنابل والانفجارات البركانية التضاريس الخاصة بجزيرة ليفيك، وبعد مرور سنوات عديدة يستعد الناجون من الانفجارات بكل قوتهم تحسباً من مخاطر المستقبل.

وتعمل AC النارية لكي تشتمل على وحدة التصويب الجديدة من أجل تسهيل عملية التصويب بواسطة استخدام نقطة التصويب، وتقليل الارتداد مما يجعل التحكم في الأسلحة النارية أكثر سهولة ويسر، كما جعلت إطلاق النيران أكثر متعة في كل الأوقات، ومع تقدم التكنولوجيا والعلوم، فقد عدلت لعبة ببجي موبايل جميع الأسلحة الأساسية لديها.

وأكدت على توفير تحديث ببجي أخر إصدار بشكل تدريجي للاعبين، وعلى عدم قطع الخادم أثناء إصدار التحديث المرتقب، ولكن يجب التأكد من تحديث ببجي في شبكة إنترنت مناسبة من حيث القوة والاستقرار، بالإضافة إلى توفير مساحة تخزين كافية للحصول على الإصدار الجديد من تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.8.0 يناير.

تحديث ببجي موبايل أخر إصدار

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل العالمية عن إطلاق تحديث جديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 نوفمبر 2021م يتميز بالعديد من الإضافات والتحسينات الجديدة، حيث يحتوي التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل وضعاً جديداً يتاح تنزيله والحصول عليه من المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة اعتباراً من اليوم.

وقد تم الإيضاح من قبل لعبة ببجي PUBG MOBILE الأصلية أنه سيتم إطلاق تحديث ببجي الجديد برقم 1.7 لشهر نوفمبر دون أن يتوقف السيرفر أو الخادم عن العمل، حيث لن تتوقف اللعبة لإصدار هذا التحديث كما كان يحدث بالسابق، فكل ما عليك فقط هو توفير بيئة شبكة مناسبة ومساحة تخزين داخلية كافية على الهاتف الجوال لديك للحصول على مزايا التحديث الجديد وتحسيناته بالأوضاع الجديدة والتعديلات على مستوى القتال.

ويأتي الوضع الجديد المعلن عنه تحت اسم عالم أو جزيرة الانعكاس المحاطة بالطاقة القوية، حيث ستظهر الجزيرة في لعبة ببجي موبايل في حال تصادم بعدان، ويمكنك الدخول إلى الجزيرة والمحاربة كبطل ARCANE، كما يتضمن وضع ببجي الجديد آركين سلسة من الرسوم المتحركة الرسمية لـ League of Legends، ويمكنك اتخاذ أحد الأشكال التالية (جينكس – فاي – جايس – كايتلين) من أجل مواجهة لاعبين آخرين بأسلحة ومهارات جديدة، ومن ثم اكتشاف قصة ARCANE.

طريقة تثبيت تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.7

يمكن للاعبين الآن تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد للأندرويد Android عن طريق دخول متجر Google play أو Google Store الإلكتروني الخاص بالهاتف لديك، ومن ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية أو العالمية، وسوف تظهر أمامك اللعبة بأول خيار، قم بالنقر عليها لدخول صفحة التحديث أو التثبيت، قم بالنقر على تحديث.

ويجب على اللاعبين ترك الجوال دون استخدام في أي عمليات أخرى حتى اكتمال عملية التحديث، وذلك لتجنب حدوث أي مشاكل خلال فترة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 1.7 نوفمبر 2021م، كما يجب على اللاعبين توفير متطلبات ببجي موبايل للأندرويد أو أيفون من حيث مساحة التخزين الداخلية وشبكة الإنترنت القوية والمستقرة.

ويتم تنزيل تحديث ببجي iOS النسخة الخاص بهواتف أيفون من خلال دخول متجر App Store الإلكتروني، وستجد التحديث الجديد لببجي آركين متوفراً الآن، ويجب العلم أن هذا التطبيق هذا التطبيق متوفر على App Store لأجهزة iPhone و iPad فقط، قم بالنقر على زر تحديث.

تنويه: يجب العلم أن تحديث ببجي موبايل الجديد لا يتم تنزيله للحصول على المزايا والإضافات الجديدة بشكل تلقائي، ولكن يجب الدخول إلى المتجر واتباع خطوات التثبيت الموضحة بشكل يدوي حتى تتمكن من الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.7 الجديد لشهر نوفمبر الجاري.

تحديث ببجي موبايل واسترداد UC

تم الإعلان رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية عن إطلاق وضع ببجي رد فعل النجاة الآن، فقط قم بالقفز إلى لعبة ببجي وستجده في قائمة أركيدا، قم بالركض من أرنب الشر للبقاء على قيد الحياة، وقد أوضحت ببجي أنه يمكن استرداد UC خلال الفترة الزمنية من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري، وقد تجاوز المجموع العام 12 مليون سيتم توزيعهم بشكل كامل على اللاعبين.

متطلبات تحميل ببجي للأندرويد

أوضحت لعبة ببجي موبايل المتطلبات الواجب توفرها لتنزيل تحديث ببجي موبايل pubgmobile 1.7 للأندرويد من المتجر جوجل بلاي أو جوجل ستور، وتعتبر هذه المتطلبات هي الحد الأدنى للمواصفات الموصى بها من أجل تشغيل ببجي موبايل على الهاتف، حيث يتطلب تنزيل ببجي موبايل للأندرويد نظام تشغيل Android 5.1.1 أو ما تلاه، وأن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 2GB كحد أدنى.

متطلبات تثبيت ببجي موبايل للأيفون

قبل البدء في تثبيت تحديث ببجي موبايل الجديد للأيفون الذي يعمل بنظام التشغيل iOS، حيث أوضحت ببجي الحد الأدنى من المواصفات الموصى بها في لعبة ببجي موبايل الأصلية على iOS وهي توفير نظام التشغيل iOS9 أو ما تلاه، وأن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 1GBكحد أدنى، ويدعم إصدار ببجي الحالي جميع أجهزة Apple المتوفر بها المتطلبات.

تنزيل تحديث ببجي موبايل pubgmobile

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب لعبة ببجي موبايل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile برقم 1.6.0 أخر إصدار لشهر سبتمبر 2021م، حيث من المقرر أن تتوفر النسخة الجديدة من لعبة بوبجي في المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديكم في الموعد التالي:

يتم إطلاق التحديث الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

وقد أوضحت اللعبة أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile الجديد خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري بالتوقيت العالمي، فسوف يحصل اللاعب على التالي (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1)، ويجب العلم أنه نظراً للاختلاف الجغرافي بين مناطق اللاعبين، فقد يظهر التحديث الجديد للبعض في المتجر، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر.

تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل لعبة ببجي عن وصول تحديث ببجي pubg mobile 1.6 أخر إصدار لجميع لاعبي ببجي موبايل، حيث تم إتاحة تنزيل ببجي النسخة الجديدة عن طريق دخول متجر الهاتف الجوال سواء كان جوجل بلاي لهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد.

أو عن طريق الدخول إلى متجر أب ستور App Store للهواتف بنظام التشغيل iOS، قهر وضع Floral Menace والحصول على بعض لوازم ديناهيكس الجديدة ضمن الإضافات والمزايا الجديدة لببجي موبايل 1.6 الجديد، ولا تنسى أنه تجمعك سبعة أوضاع لعب سابقة أيضاً بالإضافة إلى مزايا ببجي الجديدة.

ويجب أن تجهزوا أنفسكم لأنه قد حان وقت المقاومة بعد أن صدر التحديث الجديد لببجي، حيث نجح ياريلو في غزو إرنغل ودمر العديد من المنشآت، ولا تنسى المقاومة لأن البقاء للأقوى، كما يجب العلم أنه يتم التحديث فقط بشكل يدوي وليس تلقائي.

تحديث ببجي الجديد 2021

تم الإعلان من قبل لعبة ببجي موبايل عن متطلبات تحديث ببجي للهواتف الأندرويد، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين للجهاز، كما أعلنت عن متطلبات تحديث ببجي PUBG Mobile للأيفون أو نظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 1.64 جيجابايت من مساحة التخزين، ويجب العلم أن النسخة الحالية للعبة ببجي موبايل تدعم ما يزيد عن 500 جهاز أندرويد

ويجب العلم أن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، لن يتمكنوا من تكوين فريقاً معاً، لذلك يجب عليهم تحميل تحديث ببجي موبايل في أقرب وقت ممكن، وقد أضافت ببجي أوضاع لعب وتجارب حديثة كلياً، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد لخريطة إرنغل.

ويرغبون في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية لأحدث الأبحاث لديهم، حيث أصبح بإمكانك الآن الوصول إلى وضع لعبة ببجي الجديد عن طريق مدخل إيفوجراوند، ومن ثم تجربة خريطة إرنغل بعد تدشين تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile يوليو 2021م بعد أن تحولت تكنولوجياً، فقد تم تحويل الست مناطق الأساسية في إرنغل وفقاً للدفاع العسكري واستهلاك الطاقة والبحث العلمي الحديث.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأصلية الخطوات اللازمة لتنزيل خرائط ببجي الحديثة، حيث ساعدت ببجي على تقليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر نسخة للعبة ببجي، ولتنزيل خرائط ببجي يتم الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء.

ثم النقر على “تنزيل” لتنزيل الخريطة التي ترغب في لعبها، ثم أنقر على حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، والتأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت.

كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً، ومن يرغب في التعرف على مزايا أو موعد تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile برقم 1.5 لشهر يوليو الجاري المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.

أسلحة ببجي الجديدة 2021

أوضحت لعبة ببجي موبايل الأسلحة النارية والملحقات الفريدة في مهمة الإشعال، حيث تضمن تحديث ببجي PUBG Mobile سلاح ناري جديد وهو ASM Abakan الذي يقوم بإطلاق طلقات عيار 5.56 مم، ويتميز السلاح الجديد بأوضاع ثلاثة للإطلاق (الوضع الآلي – الاندفاع القوي من طلقتين – طلقة واحدة).

ويتميز سلاح ببجي الجديد ASM Abakan بأن أول طلقتان دقيقتان تماماً، ويُمكن إطلاقهما بتتابع سريع، كما أضافت اللعبة بالتحديث الجديد المقبض الأرغونومي، ومخفف ارتداد الفوهة، ومخزن الذخيرة الدائري، حيث يمكن تجهيز كافة البنادق بملحق مخزن الذخيرة، وهذا يزيد سعة مخزن الذخيرة إلى درجة كبيرة مقارنة بوقت إعادة تعبئة طويلة إلى حدٍ ما.

ويظهر جهاز الوسم التكتيكي المتقدم تكنولوجياً بالمباريات بعد تجهيزه، حيث يقوم بتحديد موقع الأعداء ممن تمت إصابتهم، بالإضافة إلى عرض حالة الأصدقاء بالفريق في الخريطة المصغرة أثناء الاشتباك، ويمكنكم التعرف على البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني، كما يمكنكم الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile الجديد اليوم.

مميزات تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

أوضحت لعبة ببجي المميزات الفريدة في وضع مهمة الإشعال، حيث تم تقديم عرض هولوغرافي في جزيرة الظهور والذي يقوم بعرض الخريطة ومسار الطيران للمنافسة الجارية في لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى العلامات التي يتم وضعها من قبل اللاعبون، وخلال مراحل الطيران والقفز من المظلة، أصبح بإمكان اللاعبون النقر على الخريطة بشكل مباشر من أجل وضع العلامات.

كما تم إضافة خاصية القفز التلقائي التي تعمل على تمكين اللاعبين من القفز تلقائياً بالموقع المحدد، بالإضافة إلى ميزة مؤشر القنبلة اليدوية التي تعمل على تحديد المكان التقريبي للقنابل التي قد أوشكت على الانفجار قريباً من اللاعبين، ومن يرغب في الحصول على المزايا المذكورة وأكثر من ذلك ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile 1.5، يمكنه ذلك من خلال تنزيل التحديث الجديد من المتجر الآن.

حيث يمكنكم الدخول إلى متجر Google Play للاندرويد المتجر الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وسوف تجد النسخة الأخيرة من لعبة PUBG Mobile متوفراً عبر المتجر الآن تحت مسمى تحديث مهمة الإشعال الطريق إلى المستقبل، ويجب عليك أولاً توفير متطلبات التنزيل وهي مساحة 686 ميغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وذلك للحصول على لعبة ببجي موبايل للاندرويد للاستفادة من العناصر الحديثة، والتمكن من دعوة الأصدقاء لتكوين الفريق.

سبب حظر حساب ببجي موبايل

يعمل نظام مكافحة الغش الخاص بلعبة ببجي موبايل PUBG على مراقبة سلوك اللاعبين في اللعبة بشكل صارم، حيث تتم معاقبة الانتهاكات للقواعد الخاصة بلعبة ببجي فور اكتشافها من خلال نظام مكافحة الغش، وتتمثل الانتهاكات في استخدام أي أداة من أدوات الغش في PUBG Mobile.

أو استخدام أي برنامج طرف ثالث غير مصرحاً به لتسجيل دخول اللعبة مما يؤدي إلى تغيير بيانات ملف العميل، ويعتبر أي تغييراً في بيانات العميل بصورة غير قانونية مثل إزالة العشب أو تغيير نماذج العشب في ببجي، أو استخدام عميل لعبة غير رسمية للعب اللعبة، أو استخدام أي قناة دفع غير مصرحاً بها لإعادة شحن UC.

تحديث لعبة ببجي الأصلية 1.5

جاء ضمن إضافات ببجي العالمية تحسينات أساسية للأداء، حيث قامت بدعم وتحسينات IBL لتوفير تأثيرات إضاءة ذات واقعية أكثر بالخرائط، وكذلك أيضاً من أجل تحسين التمييز بين الإكساءات، إضافةً إلى دعم انتشار الضوء في السماء لجعلها أكثر واقعية وشفافية، كما أضافت دعم لتأثيرات نباتية ذات كثافة أكبر، وسُحب ديناميكية ومحاكاة واقعية لتأثيرات إضاءة السُحب.

أما عن تحسينات المنطقة الآمنة في PUBG، فقد تم الإعلان عن إضافة المزيد من محتوى الفعاليات المُشوق الجذاب، بالإضافة إلى مكافآت أكثر من رائعة بالمنطقة الآمنة، كما أضيف بالتحديث الجديد شاشة فعاليات من أجل جعل تصفح المحتوى بشكل سهل، حيث أحدثت الإضافات الجديدة في تحديث ببجي تغييراً كبيراً ومتطوراً من الناحية التكنولوجية لمحاكاة الواقع.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إضافة عدداً من المحسنات إلى لعبة ببجي PUBG Mobile الإلكترونية وتطويرها لزيادة المتعة والتشويق لدى كافة اللاعبين، حيث أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا خلال شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي البلدان بشرق آسيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021م.

ببجي فك ارتباط الحساب

في حال ربط حساب ببجي PUBG بأحد حسابات التواصل الاجتماعي والرغبة في إلغاء الارتباط على حساب اللعبة، فيمكن فقط إلغاء ربط الحساب إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الذي لم تسجل الدخول بواسطته إلى ببجي، كما يجب أن يكون الحساب المرتبط باللعبة قد مر على ارتباطه ما يزيد عن 21 يوماً.

وبعد إرسال طلب إلغاء ربط الحساب بلعبة ببجي، سوف يكون ساري الصلاحية أو المفعول عند تسجيل الدخول لأول مرة بعد سبعة أيام، وسوف يؤدي تسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إلغاء ربطه إلى إلغاء الطلب المقدم منك خلال هذه المدة، ويمكنكم الحصول على تحديث ببجي موبايل الجديد pubgmobile من خلال الدخول إلى المتجر ثم تثبيت تحديث PUBG الجديد.

حل مشكلة تعطل ببجي موبايل

من الممكن أن تواجه تعطل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile وعدم التمكن من دخول اللعبة، وهذا يحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للجهاز، لذلك يجب على اللاعبين الذين يواجهون هذه المشكلة أن يقوموا بتجربة الخروج من بوبجي، وتفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.

أو القيام بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي قد لا تحتاج إليها في الجهاز الخاص بك لتفريغ مساحة كافية بذاكرة الجهاز الداخلية، والتأكد من توافق الجهاز مع الحد الأدنى لمتطلبات النظام وذاكرة الوصول العشوائي، ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن للشاشة من أجل إصلاح لعبة ببجي موبايل، أو القيام بتثبيت أو تنزيل ببجي مرة أخرى والمحاولة.

ببجي موبايل إصلاح الخلل

قامت بوبجي موبايل PUBG بالإعلان عن إطلاق إصلاح عاجل في المستقبل القريب من أجل زيادة تحسين تجربة اللعب الخاص بك في لعبة ببجي موبايل تحديث الإشعال 1.5، حيث أوضحت أنه سيتم تصحيح بعض المشاكل التي من المحتمل أن تؤثر على راحة اللاعب عند اللعب من خلال تحديث ببجي 2021.

حيث من المقرر وفقاً لإعلان ببجي موبايل PUBG أنه قد تم إصلاح الخلل بالمؤثرات الصوتية للمركبات الكهربائية التي كانت منخفضة للغاية، وينطبق ذلك على مظهر تعاون تسلا طراز Y الموجودة في تحديث لعبة ببجي الإشعال يوليو 2021م، كما تم إصلاح خلل ظهور تسلا في PUBG، وكذلك في ساحة الانتظار الرئيسية.