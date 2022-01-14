تحديث ببجي الجديد 2022 أخر إصدار يناير PUBG MOBILE 1.8 طريقة تنزيل بوبجي

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عمر شويل - جدة ننشر إضافات ومزايا تحديث ببجي الجديد 2022 للتعرف على عناصر التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل أخر إصدار المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الأصلية العالمية، حيث تم إطلاق نسخة ببجي موبايل الجديدة برقم 1.8.0 لشهر يناير 2022م الجاري متضمنةً العديد من المزايا والتحسينات والإضافات الجديدة التي ستحظى على إعجاب العديد من اللاعبين، حيث أعلنت عن الوضع الجديد للعب وهو “ما بعد الصدمة”، كما أعلنت عن إضافة خريطة الوضع الكلاسيكي Aftermath الشيقة، بالإضافة إلى عودة واستعادة بعض الأوضاع والخرائط القديمة مرة أخرى بناءً على طلب العديد من اللاعبين حول العالم، ومن يرغب في التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل الآن، بالإضافة إلى مزايا تحديث ببجي الأخير، يمكنه ذلك من الآن.

مزايا تحديث ببجي الجديد 2022

أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية عن إجراء تحديث جديد يتميز بالعديد من المزايا والتحسينات الجديدة، ويتضمن التحديث الأخير لببجي وضعاً جديداً يتاح تنزيله والحصول عليه اعتباراً من تاريخ الثاني عشر حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2022م، ويأتي الوضع الجديد المعلن عنه تحت اسم “ما بعد الصدمة”.

وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على عدم قطع السيرفر أو الخادم أثناء إصدار التحديث الجديد، ولكن يجب على اللاعبين التأكد من تحديث ببجي في بيئة شبكة مناسبة من حيث القوة والاستقرار، إلى جانب توفير المساحة الكافية على الهاتف للحصول على الإصدار الجديد لبوبجي، كما أوضحت مزايا تحديث لعبة ببجي الجديد 1.8 أخر إصدار.

حيث يتضمن وضع ما بعد الصدمة خريطة كلاسيكية جديدة، يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى غير مصنف، ثم الوضع الكلاسيكي، وقم بتحديد ما بعد الصدمة للدخول، أما عن أسلوب اللعب فقدتم تغيير القنابل والانفجارات البركانية تضاريس جزيرة ليفيك، وبعد مرور سنوات كثيرة يقوم الناجون من الانفجارات بالاستعداد بكل قوتهم تحسباً من المخاطر التي يحملها المستقبل.

ومع تقدم التكنولوجيا والعلوم عدلت اللعبة كافة الأسلحة الأساسية، حيث تعمل AC النارية لكي تشتمل على وحدة التصويب الجديدة لتسهيل التصويب عن طريق استخدام نقطة التصويب، وتقليل الارتداد مما يجعل التحكم في الأسلحة النارية أكثر سهولة ويسر، كما جعلت اللعبة ضمن التحديث الجديد إطلاق النيران أكثر متعة في كل الأوقات، وأوضحت توفير تحديث ببجي الجديد 2022 على المتجر الإلكتروني للهواتف في الموعد المذكور عالية.

أخر تحديث ببجي موبايل برقم 1.8.0 يناير 2022

يترقب اللاعبين نزول التحديث الجديد لبوبجي موبايل في الرابع عشر من شهر يناير الجاري، حيث يمكن مشاهدة الرجل العنكبوت يتأرجح بالمنطقة في مدينة نيويورك “لا عودة إلى الديار”، وأكدت اللعبة عن توفير التحديث الجديد لكافة اللاعبين بشكل تدريجي.

وقد أكدت أيضاً على إمكانية فصل الوضعين المصنف وغير المصنف للاستمتاع بالمباريات دون خوف من فقدان نقاط في المباريات الغير مصنفة، وستكون الخريطة الجديدة “ما بعد الصدمة” متاحة قريباً للجميع، وخريطة الساحة الجديدة 8 ضد 8 سانتوريني، إلى جانب تحسينات الأداء الأساسية.

أما عن مكافأة التحديث، فقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه في حال قيام اللاعب بتنزيل تحديث ببجي الجديد 2022 برقم 1.8 خلال الفترة من 12 حتى 18 يناير الجاري، فسوف يحصل على (3000 BP ‏+ 100‎ AG + خوذة القاتل الذهبية (3 أيام) ×1).

تحديث لعبة بوبجي الجديد

ستظهر جزيرة الانعكاس في ببجي موبايل في حال تصادم بعدان، ويمكنك الدخول إلى الجزيرة والمحاربة كبطل ARCANE، كما يتضمن وضع ببجي الجديد سلسة من الرسوم المتحركة الرسمية لـ League of Legends، ويمكنك اتخاذ أحد الأشكال التالية (جينكس – فاي – جايس – كايتلين) من أجل مواجهة لاعبين آخرين بأسلحة ومهارات جديدة، ومن ثم اكتشاف قصة أركان.

وقد أوضحت PUBG MOBILE الأصلية أنه سيتم إطلاق تحديث ببجي الجديد 2021 لشهر نوفمبر ولن يتوقف السيرفر أو الخادم عن العمل لإصدار هذا التحديث، وكل ما عليك فقط هو توفير بيئة شبكة مناسبة ومساحة كافية من مساحة التخزين الداخلية على الهاتف الجوال لديك للحصول على التحديث الجديد بمزاياه وتحسيناته بالأوضاع الجديدة والتعديلات على مستوى القتال.

تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد آركين 1.7

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية بشكل رسمي عن وجود بعض المشاكل أثناء تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.7 الأخير على الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، حيث من المحتمل عدم وجود خيار التحديث بالمتجر حتى الآن، وتعمل اللعبة على دفع الإصدار الجديد 1.7 بشكل تدريجي بمتجر Google play لكي يتمكن اللاعبين من الحصول على الإضافات الجديدة.

وفي حال عدم وجود خيار التحديث الجديد، فيجب التحلي بالصبر والانتظار حتى يظهر تحديث ببجي الجديد 2022 آركين برقم إصدار 1.7 لشهر نوفمبر 2021م، كما يجب على كافة اللاعبين تثبيت التحديث الجديد لكي يتمكنوا من دعوة بعضهم البعض وتكوين فريقاً لخوض المباريات سوياً، وذلك لأنه لن يتمكن اللاعب من دعوة صديقه في حال كانت الإصدارات مختلفة.

تحديث: تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية العالمية بشكل رسمي عن تفعيل وضع ببجي رد فعل النجاة الآن، حيث يمكنك القفز إلى لعبة ببجي موبايل وسوف تجده في قائمة أركيدا، قم بالركض من أجل البقاء على حياتك من أرنب الشر للبقاء على قيد الحياة، ومن يرغب في الحصول على تحديث ببجي الجديد يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى متجر الهاتف الإلكتروني الآن.

مواعيد أوضاع ببجي موبايل PUBG MOBILE

أكدت لعبة ببجي موبايل العالمية على عودة أوضاع لعب قديمة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن تعود هذه الأوضاع السابقة مرة أخرى نظراً لطلب العديد من اللاعبين لعودتها مرة أخرى، ويمكنكم التعرف على مواعيد عودة أوضاع ببجي موبايل من خلال التالي:

عودة وضع فيكندي ستكون في تاريخ 16 نوفمبر ويدعم الغرف والمشاهدة.

المترو الملكي “لم الشمل” يعود في تاريخ 22 نوفمبر مع خاصية الحمل الجديدة.

وضع النجاة حتى الفجر سيتوفر في 25 نوفمبر ويتاح أيام الخميس والجمعة والسبت ويدعم الغرف والمشاهدة.

الإصابة بالعدوى يتوفر في 25 نوفمبر ويتاح أيام الخميس والسبت والجمعة ولا يدعم الغرف.

يعود وضع الحمولة 2.0 في 29 نوفمبر ويتاح أيام الاثنين والسبت والأحد ويدعم الغرف والمشاهدة.

وضع القوة الرونية في 30 نوفمبر ويتاح أيام السبت والثلاثاء والأربعاء يدعم الغرف والمشاهدة.

ويجب العلم أن تنزيل ببجي التحديث الجديد لا يتم الحصول عليها بشكل تلقائي، وإنما يجب تثبيته يدوياً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني للهاتف وإجراء عملية التحديث بالنقر على تحديث ببجي 1.7، ومن يرغب في الإطلاع على كافة ملاحظات التصحيح للعبة ببجي موبايل برقم إصدار 1.7 أو تحديث ببجي الجديد 2022 لشهر نوفمبر، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

تحديث ببجي موبايل أخر إصدار 2021

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب لعبة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث ببجي الجديد 2022 أو تحديث لعبة بوبجي اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م، حيث من المقرر أن يتوفر أخر إصدار لببجي موبايل اليوم في المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف لديكم سواء كان بنظام تشغيل iOS أو نظام تشغيل أندرويد.

ويجب العلم أنه قد يتوفر تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile Update في المتجر بالموعد المذكور عالية لبعض اللاعبين، وقد يتأخر ظهور التحديث الجديد لبوبجي موبايل عند البعض الأخر، وسبب ذلك هو اختلاف المناطق الجغرافية بالنسبة للاعبين، ففي حال عدم ظهور تحديث PUBG MOBILE فيجب الانتظار والرجوع مرة أخرى حتى يكتمل الظهور.

وقد تم التأكيد من جانب لعبة ببجي موبايل على أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد خلال الفترة من تاريخ 14 حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021م الجاري بالتوقيت العالمي، فسوف يحصل اللاعب على العناصر التالية (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1)، لذلك يجب المسارعة في تحميل تحديث ببجي الجديد برقم 1.6.0 أخر إصدار.

تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

تم الإعلان رسمياً عن وصول الإصدار الجديد pubg mobile 1.6 لجميع اللاعبين، ومن ثم إتاحة تنزيل أخر إصدار للعبة ببجي موبايل من متجر الهاتف الجوال سواء كان جوجل بلاي لهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد أو من متجر أب ستور للهواتف بنظام التشغيل iOS، ويجب العلم أنه يتم تنزيل التحديث الجديد بشكل يدوي.

قهر وضع Floral Menace والحصول على بعض لوازم ديناهيكس الجديدة، ويجب العلم أنه تجمعك سبعة أوضاع لعب سابقة أيضاً جاءت ضمن تحديث ببجي الجديد 2021م بعد المطالبات العديدة من اللاعبين، والآن يجب أن تجهزوا أنفسكم لأنه قد حان وقت المقاومة بعد أن صدر تحديث ببجي موبايل الجديد 2021، حيث نجح ياريلو في غزو إرنغل ودمر العديد من المنشآت، ولا تنسى المقاومة لأن البقاء للأقوى.

تحديث ببجي موبايل برقم 1.5

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي اليوم الأربعاء بتاريخ السابع من شهر يوليو لعام 2021م عن إطلاق التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل برقم إصدار 1.5 لشهر يوليو 2021 الجاري، حيث أضافت اللعبة تحسينات جديدة ومزايا متطورة للحصول على تجربة لعب أفضل، من المقرر أن يتم إصدار تحديث ببجي موبايل 1.5 في الموعد التالي:

بدء إصدار التحديث الجديد بتاريخ 9 يوليو 2021م.

وقد تم التأكيد من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية على أنه لن إيقاف الخادم أو السيرفر لإصدار تحديث ببجي موبايل 1.5 يوليو 2021، ويجب توفير مساحة تخزين تبلغ 686 ميغابايت للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، كما يجب توفير مساحة تخزين داخلية للجهاز تبلغ 1.64 لنظام التشغيل iOS أيفون.

وقد أعلنت اللعبة عن إضافة أوضاع لعب جديدة وتجارب أيضاً “مهمة الإشعال”، حيث بدأت شركة دايناهيكس تحولاً تكنولوجياً طويل الأمد لخريطة إرنغل الشهيرة، ويرغبون في استخدام الخريطة كقاعدة تجريبية للأبحاث العلمية الحديثة لديهم، وللحصول على مزايا ببجي الجديدة، يمكنكم ذلك من خلال تنزيل التحديث الجديد لببجي موبايل في الوقت المحدد من جانب اللعبة رسمياً.

ببجي تحديث جديد 2021

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل ضمن ملاحظات التصحيح لتحديث ببجي أخر إصدار 1.5 يوليو 2021م عن إضافة مناطق حضرية جديدة، حيث حولت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة مناطق خريطة إرنغل الستة وفقاً للدفاع العسكري واستهلاك الطاقة والنقل والبحث العلمي المتطور.

كما أضافت مركز النقل بوشينكي سابقاً، وميناء جورجوبول، ومركز التكنولوجيا “المدرسة سابقاً”، والمركز الأمني “القاعدة العسكرية سابقاً”، ووكالة اللوجستيات، ومركز الطاقة “ميلتا باور سابقاً، كما تم إضافة أسلوب لعب خاص في مهمة الإشعال “العناصر الديناميكية” حيث تظهر المصاعد والأبواب الآلية والمنصات المتحركة الأخرى بالمنطقة الحضرية التي تم ترقيتها.

وقد قامت الشركة بإعداد الحافلة الفائقة في خريطة إرنغل من أجل ربط المدن المختلفة بالجزيرة، لكي يتمكن اللاعبون من استخدام الحافلة للتنقل بين مواقع الخريطة الثابتة في أوقات معينة، وتم إعداد أداة النقل الخاصة من جانب مركز القيادة خارج بعض المناطق الحضرية من أجل مساعدة أفراد الأمن على التنقل الجوي وتنفيذ دوريات جوية ضمن تحديث ببجي الجديد 2022 أخر إصدار.

كيفية دخول ملعب التدريب في ببجي موبايل

في حال كنت مُستخدماً جديداً للعبة PUBG MOBILE الأصلية أو ترغب في ممارسة مهارة الألعاب والدخول إلى ملعب تدريب ببجي موبايل، فيمكنك ذلك من خلال مراجعة الوضع التعليمي من خلال الضغط فوق الرمز الثلاثي على الجانب الأيمن أسفل الشاشة وتحديد الوضع التعليمي في القائمة المنبثقة.

كما يمكنك الدخول إلى منطقة تدريب ببجي موبايل من خلال الضغط فوق اختيار الوضع، وعند الوصول إلى منطقة وواجهة تحديد الوضع، سوف تتمكن من رؤية منطقة التدريب في الركن الأيسر السفلي من الواجهة، وسوف يتاح أمامك الوضع التعليمي للتعرف على كيفية دخول الوضع التعليمي لببجي.

وقد حثت لعبة ببجي موبايل اللاعبون في التحديث السابق على البحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع تسلا المتطور، والقتال حتى النصر بواسطة استخدام أسلحة ببجي النارية والمركبات الجديدة ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد أخر إصدار.

مزايا تحديث لعبة ببجي الداخلية

تم الإعلان عن إضافة العجلة السريعة الجديدة داخل اللعبة للعناصر القابلة للإلقاء والعناصر القابلة للاستهلاك من أجل جعل استخدام هذه العناصر أكثر يسراً وسهولةً، وحيث يمكنك سحب أيقونة العناصر القابلة للإلقاء والقابلة للاستهلاك من أجل فتح العجلة وتغيير العناصر أو القيام باستخدامها.

أما عن طريقة تفعيل خاصية الإلقاء السريع في ببجي موبايل فتتم من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، وبعد التفعيل قم بالضغط بشكل مطول على أيقونة العناصر القابلة للرمي من أجل استخدام خاصية أو ميزة الرمي السريع، كما يستطيع اللاعبون إلقاء الحقائب الطبية المحمولة من مسافة قريبة على هيئة طرود، ويمكن التقاط الحقائب التي تم إلقاؤها.

ببجي فك ارتباط الحساب باللعبة

في حال الرغبة في إلغاء ارتباط حساباً بإحدى حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة باللعبة، فيجب العلم أن اللعبة تتيح فقط إمكانية إلغاء ربط الحساب الذي لم يتم تسجيل الدخول به إلى ببجي، كما يجب أن يكون الحساب المرتبط بلعبة ببجي موبايل قد مر على ارتباطه ما يزيد عن مدة 21 يوماً.

وبعد قيامك بإرسال طلب إلغاء ربط الحساب باللعبة الإلكترونية، سوف يكون الطلب ساري الصلاحية أو المفعول عند تسجيل الدخول لأول مرة بعد سبعة أيام، وفي حال تسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إلغاء ربطه، فسوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الطلب المقدم منك خلال هذه المدة، ويمكنكم الحصول على تحديث ببجي الجديد 2022 برقم 1.5 من خلال المتجر الخاص بالهاتف لديكم.

لعبة ببجي موبايل الأصلية 2021

أضافت لعبة ببجي موبايل الأصلية العديد من التحسينات الأساسية للأداء ضمن التحديث الجديد لشهر يوليو 2021م، حيث قامت بدعم وتحسين IBL من أجل توفير تأثيرات إضاءة ذات واقعية أكثر في خرائط ببجي، ومن أجل تحسين التمييز بين الإكساءات أيضاً، بالإضافة إلى دعم انتشار الضوء في السماء، وذلك لجعل السماء أكثر واقعية.

كما أعلنت عن إضافة دعم لتأثيرات نباتية ذات كثافة أكبر، وسُحب ديناميكية ومحاكاة واقعية لتأثيرات إضاءة السُحب، أما عن تحسينات المنطقة الآمنة باللعبة، فقد تم الإعلان عن إضافة مزيداً من محتوى الفعاليات المشوق، ومكافآت رائعة بالمنطقة الآمنة، كما أضيف شاشة فعاليات من أجل جعل تصفح المحتوى بشكل أكثر سهولة.

تحديث لعبة ببجي موبايل أخر إصدار

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن إتاحة تحديث ببجي موبايل أحدث نسخة برقم 1.3 لشهر مارس 2021م على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر مارس الجاري، وقد تم بالفعل إضافة النسخة الجديدة لببجي موبايل على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وعبر متجر أب ستور للهواتف ذات نظام تشغيل iOS أيفون.

وفي ظل إجراء التحديث الجديد للعبة PUBG MOBILE من قبل مطور اللعبة، لم يتعطل السيرفر أو الخادم الخاص باللعبة كما كان في السابق، حيث كان يتم قطع السيرفر الخاص بلعبة ببجي موبايل لحين الانتهاء من إجراء تحديث ببجي موبايل العالمية، وقد أعطت هذه الميزة تجربة لعب أفضل للاعبي ببجي موبايل.

فقد أضافت وضع المائة إيقاع الجديد وأعلنت عن موعد تطبيقه على اللعبة وإتاحة على المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال لديك (جوجل بلاي – أب ستور)، وقد أعلنت أيضاً عن موعد إطلاق أسلوب لعب حيل المهرجين المنتظر إضافته، إلى جانب إضافة أسلحة ببجي الجديدة ضمن تحديث ببجي الجديد 2022 الموسم الثامن عشر من رويال باس.

متطلبات ببجي موبايل الأصلية

يجب العلم أنه قبل البدء في تنزيل ببجي موبايل الجديدة أنه يجب توفير الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بكل نظام تشغيل من الأنظمة المتوفرة، ويمكنكم التعرف على متطلبات تحميل ببجي موبايل للأندرويد و iOS من خلال التالي:

Android iOS تحديث نظام التشغيل لـ أندرويد 5.1.1 أو ما تلاه.

توفير 2 جيجابايت كحد أدنى من الذاكرة العشوائية.

توفير 640 ميغابايت من مساحة التخزين للتحديث.

حجم اللعبة على متجر Google play يتباين بحسب الجهاز. تحديث نظام التشغيل لـ iOS 9 أو ما تلاه.

توفير مساحة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كحد أدنى.

توفير 1.55 جيجابايت من مساحة التخزين لتحديث ببجي.

حجم اللعبة على متجر App Store يبلغ 1.7 جيجابايت.

طريقة تنزيل تحديث PUBG MOBILE 1.3

يجب أن يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر الهاتف الخاص به بواسطة تسجيل حساب جيميل ثم إجراء تحديث ببجي موبايل يدوياً، حيث يجب العلم أنه لن يتم تحديث اللعبة من تلقاء نفسها حين توفر التحديث الجديد على المتجر، وإنما يجب تنزيل ببجي التحديث الجديد بشكل يدوي من خلال الدخول إلى متجر الجهاز وتحميل تحديث ببجي لكي تتمكن من دعوة الأصدقاء للعبة.

حيث أعلنت لعبة ببجي عن أن اللاعبين الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من ببجي موبايل لن يتمكنوا من تكوين فرق مع بعضهم البعض، ويتم تحديث ببجي موبايل نسخة رقم 1.3 المتوفر على المتجر الإلكتروني حالياً عن طريق اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

هواتف أندرويد > إنشاء حساب جيميل لكي تتمكن من دخول المتجر Google Play، ثم البحث عن تطبيق “ببجي موبايل”، ثم النقر على “تحديث”.

هواتف iOS > الدخول إلى متجر أب ستور App Store، ثم البحث عن تطبيق لعبة ببجي موبايل الأصلية، ثم النقر على أيقونة “تحديث”.

ويجب الانتباه عند تثبيت أو تنزيل تحديث ببجي الجديد 2022 إلى أنك تقوم بتثبيتها في وحدة التخزين الداخلية للهاتف، وأن يكون نظام التشغيل مُحدثاً، وأن يتوفر لديك اتصال قوي ومستقر بـ واي فاي، كما يجب عدم استخدام الهاتف الجوال لأداء مهام أخرى عند التثبيت أو التحديث حتى لا يتوقف التنزيل أو التحديث.

طريقة تنزيل خريطة في ببجي موبايل

قامت لعبة ببجي موبايل بمساعدة اللاعبين على تقليل حجم تطبيق ببجي من خلال فصل تنزيل خرائط سانهوك وميرامار أثناء تنزيل اللعبة، وفي حال الرغبة في الحصول على الخريطتين يمكنه ذلك من خلال الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة أسفل أيقونة “البدء”، ثم النقر على “تنزيل” للحصول على الخريطة الجديدة التي ترغب في تنزيلها، ثم الضغط على أيقونة “حسناً”.

وخلال تنزيل خريطة ببجي الجديدة يجب التأكد من أن تنزيل خريطة ببجي موبايل يكون التنزيل في الذاكرة الداخلية للجهاز، وأن يوجد مساحة كافية على وحدة التخزين الداخلية لا تقل عن 4 جيجابايت، كما يجب يكون لديك اتصالاً جيداً بالإنترنت وأن يكون مستقراً، وعدم استخدام الجهاز لتأدية أي مهام أخرى خلال تنزيل الخريطة، وأن يكون نظام تشغيل الجهاز مُحدثاً وفق أخر تحديث.

إضافة خدع المهرج في ببجي موبايل الجديدة

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل رسمياً ضمن ملاحظات التصحيح الجديدة عن إضافة خدع المهرج اعتباراً من تاريخ 31 مارس 2021م، وسوف تتاح مركبة المهرج في خريطة إرنغل، عليك جمع العملات الرمزية للمهرج، وقم باستبدالها من أجل الحصول على إمدادات المعركة وعناصر المعلومات الاستراتيجية الخاصة.

وتتمثل هذه العناصر الاستراتيجية في المعلومات الخاصة بمنطقة اللعب التالية + معلومات عن الإمداد الجوي التالي، والتعرف على كثافة تواجد اللاعبين في خريطة إرنغل بالكامل، وجدار الموسيقى الجرافيتي سوف يظهر بجانب ميدان الجرافيتي في الوضع الكلاسيكي على جزيرة الظهور الموجودة في خريطة إرنغل ببجي.

وفي حال رش الجرافيتي على المربعات، فسوف يستطيع اللاعبون القيام بتشغيل المقاطع الموسيقية، ويمثل كل مربع من المربعات الموجودة درجة موسيقية مختلفة على نفس الإيقاع، ويتم رش الطلاب على عدد من المربعات من أجل عزف عدة مقاطع موسيقية، وللحصول على مزايا لعبة ببجي التحديث الجديد، يجب تنزيلها من المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف.

طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل

تتيح لعبة ببجي موبايل العالمية أمام اللاعبين إمكانية تغيير الاسم المستعار في لعبة ببجي موبايل عن طريق استخدام بطاقة إعادة التسمية التي يتم الحصول عليها بشكل مجاني أو عن طريق الشراء من متجر بوبجي موبايل، حيث يتم الحصول على بطاقة إعادة التسمية المجانية من خلال البعثات والأحداث وإكمال المهام المطلوبة.

كما يتم الحصول على البطاقة من خلال الشراء من متجر لعبة ببجي موبايل عن طريق الذهاب إلى المتجر أو shop ثم الذهاب إلى treasures وستتمكن من الحصول على بطاقة إعادة التسمية من القائمة، ويجب العلم أنه لن تتمكن من تغيير اسمك المستعار إلا مرة واحدة يومياً، ثم ستختفي البطاقة من الحساب الخاص بك مرة واحدة.

وسوف يكون مطلوباً منك لتغيير الاسم الحصول على بطاقة أخرى، وفي حال لم تتمكن من استخدام لقب معين أو محدد، فيجب عليك التأكد من عدم وجود حروف خاصة لا يتم السماح بها، ولا تسمح ببجي بالأسماء المكررة، ففي حال ظهر أمامك أن اللقب قد تم أخذه، فيجب عليك اختيار لقباً أخر مناسباً وغير مأخوذ من قبل لتلاشي تكرار الأسماء.

حل مشكلة تعطل لعبة ببجي 2021

في حال واجهة تعطل لعبة ببجي موبايل ولم تتمكن من تسجيل دخول ببجي موبايل، فيجب العلم أن هذه المشكلة تحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للجهاز الخاص بك، لذلك يجب عليك في حال مواجهة هذه المشكلة أن تقوم بتجربة الخروج من اللعبة، وتفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيل ببجي مرة أخرى.

والقيام بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي لا تحتاج إليها في الجهاز لتفريغ مساحة كافية بذاكرة الجهاز الداخلية، والتأكد من توافق الجهاز مع الحد الأدنى لمتطلبات نظام التشغيل (أندرويد – iOS) وذاكرة الوصول العشوائي، ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن في شاشة تسجيل الدخول من أجل إصلاح ببجي موبايل، أو القيام بتنزيل ببجي مرة أخرى والمحاولة.

بطولة ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي عن انطلاق بطولة رسمية جديدة من لعبة ببجي موبايل قد تؤهلك من لاعب مبتدئ إلى نجم عالمي في اللعبة، قم بتحديد إنشاء مجموعة في الحدث، وسوف تحصل على معرف المجموعة، قم بمشاركة المعرف على الحساب الرسمي للعبة “تويتر” لكي يصل إلى لاعبين آخرين، سجل الآن في بطولة الطريق للاحترافية ونافس على 5.200$ جوائز نقدية.

تنزيل تحديث ببجي موبايل 2021

أعلنت ببجي موبايل بشكل رسمي عن صدور إصدار ببجي الجديد برقم 1.8 وإتاحته في متجر Google Play ومتجر iTunes بالموعد الرسمي المحدد، كما أوضحت أنه من المحتمل أن يكون هناك تأخيراً في إتاحة التحديث الجديد لببجي موبايل لبعض اللاعبين، ويرجع ذلك للاختلافات الجغرافية، ويجب تنزيل تحديث ببجي للاستفادة من المزايا الجديدة وتجربة لعب مختلفة.

وفي حال حدوث تأخير في توفير تحديث ببجي موبايل الجديد 2022 على المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديك، أو لم تتمكن من اللعب مع أصدقائك بسبب التحديث الجديد برقم 1.8، فيجب عليك الانتظار لمدة 12 ساعة ثم إعادة محاولة تنزيل ببجي التحديث الجديد مرة أخرى، ومن يرغب في التعرف على طريقة تنزيل ببجي لايت يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

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