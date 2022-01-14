أستراليا تلغي تأشيرة جوكوفيتش لأنه "قد يشكل خطرا على السكان"

ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي، نوفاك جوكوفيتش، اليوم الجمعة، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي، ألغى وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، تأشيرة جوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية يوم الاثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال وزير الهجرة في بيان "اليوم استخدمت سلطاتي طبقا لقوانين الهجرة في إلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك جوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل المصلحة العامة للبلاد"، وفقا لرويترز.

وبحسب وكالة فرانس برسن ستقوم السلطات الأسترالية بترحيل جوكوفيتش بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19 كما أعلن وزير الهجرة.

ويعني القرار منع جوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول الى استراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.