الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستى باتجاه الشرق.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستى باتجاه الشرق. ذكرت ذلك النبأ العاجل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل الوضع.

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