فى فرنسا.. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى يناقشون أوضاع أوكرانيا ومالى

جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل اليوم الجمعة أن قضيتى أوكرانيا ومالى تصدرتا جدول أعمال الاجتماع غير الرسمى لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبى فى مدينة بريست الفرنسية ليلة أمس.





وقال بوريل - فى لقاء أجراه مع صحفيين ونشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى - "إننا أكدنا فى اجتماعنا الأخير دعم الاتحاد الأوروبى لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وأن هذا الموقف تم التعبير عنه بوضوح خلال حوارنا مع روسيا، والذى أكدنا فيه أن أى عدوان آخر على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة بالنسبة لروسيا".

وأضاف "نحن الآن منخرطون فى مناقشة الهيكل الأمنى ​​الأوروبى، وفى هذا الصدد، سيعبر الاتحاد الأوروبى عن مخاوفه ومقترحاته، وضرورة استمرار المناقشة من أجل منع الحوادث، وغيرها من التدابير التى قد تساعد فى تهدئة التوترات، ونحن حريصون على دعم المناقشات والمفاوضات حول تعزيز الأمن فى القارة والمساهمة فيها. وعلى الرغم مما قيل فى الأيام الماضية، كنا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة، حيث أجرينا أكثر من 100 اتصال بين الأوروبيين والولايات المتحدة على جميع المستويات، وكنا فى لقاء مع نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، والتى جاءت إلى بروكسل لتشرح لنا كيف كانت المحادثة الأولى مع الروس. وبالأمس، كان لدينا هنا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، ليفعل الشىء نفسه".

أما بخصوص مالى، فقد أوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبى يراقب عن كثب التطورات الأخيرة فى هذا البلد، ويدرس اتخاذ الإجراء المناسب، بالتماشى مع الإجراءات التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك لأنه على الرغم من جميع التحذيرات التى تم توجيهها إلى السلطات المالية، لا نرى حتى الآن أى مؤشر على إحراز تقدم من جانب هذه السلطات.

وقال "فى الوقت الحالى، ستستمر مهماتنا التدريبية والاستشارية للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلى فى مالى، وبرغم تعليق المساعدات المالية للحكومة، لم يتم تعليق المساعدة المقدمة إلى الشعب المالى من خلال برنامج المساعدة الإنمائية، لكن مساعدات الميزانية للسلطات المالية لم يتم صرفها فى أعقاب الانقلاب.

لذا فهذه تدابير ملموسة تم اتخاذها بالفعل، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة ما يجب القيام به، ورسالة اليوم من وجهة نظر وزراء الدفاع واضحة، وهى أن بروكسل ترغب فى أن تبقى منخرطة فى مالى وفى منطقة الساحل".

وأبرز بوريل أيضا أن جدول الأعمال تضمن مناقشة "أمن الفضاء"، وسبل حماية 30 ألف قمر صناعى للأرض من الحطام الفضائى، وقال "كما تعلمون، دمرت روسيا فى نوفمبر الماضى أحد هذه الأقمار الصناعية بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وبالطبع، عندما تدمر شيئا ما، فإنه ينتج حطاما يستمر فى الدوران ويمثل خطرا حقيقيا على 30 ألف قمر صناعى أرسلناها إلى الفضاء، لقد كان سلوكا غير مسؤول على الإطلاق تم انتقاده كثيرا، لكنه يدل أيضا على ضعف وسائل حماية الفضاء، لهذا السبب سنطلق استراتيجية أوروبية للأمن والدفاع يجب أن تكتمل العام المقبل. ونقاش اليوم هو الأول من نوعه بشأن الإعداد لهذه الاستراتيجية".