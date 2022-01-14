اعتقال امرأة خارج مقر شرطة الكونجرس لحيازتها سلاحا بسيارتها قرب المبنى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة - فى بيان اليوم الجمعة إلى أن المرأة، وتدعى كيرى لين ماكاتي، كانت قد تركت سيارتها أمام المبنى يوم الأربعاء الماضي، وأبلغت الشرطة بأنها توجهت نحو العاصمة واشنطن، قادمة من ولاية ميشيجان، مضيفة أنها كانت ترغب فى التحدث حول ما لديها من معلومات عن أحداث شغب 6 يناير.

وقالت شبكة (سي.بي.إس.) الأمريكية إن هذا الاعتقال جاء بعد مرور نحو أسبوع على أحداث الشغب.

وأوضحت أنه ليست ثمة أدلة على أن ماكاتى ، 58 سنة ، جاءت من أجل تنفيذ أى هجمات.

يذكر أن مبنى شرطة الكابيتول قريب من مقر مجلس الشيوخ ومحطة "يونيون استيشن" للقطارات بواشنطن.

واتهمت الشرطة ماكاتى بحيازة سلاح بصورة غير قانونية وذخيرة غير مسجلة ، ووفقا للائحة الاتهام فإنها كانت قد أدينت من قبل فى عامى 1989 و 1991.