المفوضية الأوروبية تعتمد قرارا لزيادة ميزانية القطاعات الثقافية لعام 2022

وقالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب ماريا جابرييل - فى بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى - "القطاعات الثقافية والإبداعية هى روح المجتمع الأوروبى. ونحن على دراية بكم الأضرار التى لحقت بهذه القطاعات فى العامين الماضيين، ولكن فى عام 2022، سيستفيد "أوروبا الإبداعية" من أكبر ميزانية له على الإطلاق، ليظل الاتحاد الأوروبى واقفا إلى جانبهم لدعم تعافيهم وعملية الإبداع وإمكاناتهم الابتكارية. كما أننا ندعو الفنانين والمبدعين والمهنيين الثقافيين لاستكشاف والاستفادة من العديد من فرص التمويل التى توفرها Creative Europe".
وأضافت مفوضة السوق الداخلية تيرى بريتون "فى عام 2022، سنكثف دعمنا للقطاع الثقافى والإبداعى فى أوروبا الذى تضرر بشدة من أزمة كوفيد-19، بداية من دور السينما إلى المهرجانات، ومن خلال برنامج Creative Europe، سنعمل على تعبئة مبالغ غير مسبوقة تصل إلى 226 مليون يورو للملفات السمعية والبصرية و35 مليون يورو للتعاون عبر القطاعات، بما فى ذلك وسائل الإعلام الإخبارية. ليستثمر برنامج Creative Europe فى ابتكار التقنيات الرقمية وأنواع المحتوى الجديدة، من المسلسلات التلفزيونية المتطورة إلى الواقع الافتراضى، وكجزء من جهودنا لحماية حرية وسائل الإعلام فى الاتحاد الأوروبى، سنمول الشراكات الصحفية، ونعزز المعايير المهنية والثقافة الإعلامية".
وسيتضمن المحور الثقافى للبرنامج دعوات ومبادرات جديدة لقطاعات الموسيقى والتراث الثقافى وفنون الأداء والأدب. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق مخططا للتنقل، يوفر فرصا للفنانين أو المبدعين أو المهنيين الثقافيين للسفر إلى الخارج من أجل التطوير المهنى أو للتعاون الدولى، ولإيجاد جماهير جديدة، أو المشاركة فى إنتاج وإنشاء وتقديم أعمالهم بحسب البيان.
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