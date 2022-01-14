جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرنية، اليوم الجمعة، أن العديد من مواقع الوزارات الأوكرانية تعرضت للهجوم الإلكترونى، ما أدى إلى تعطلها، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب الوكالة، كانت المواقع الإلكترونية لوزارات الخارجية والزراعة والتعليم الأوكرانية من بين المواقع التى تم إسقاطها، وبعضها تم استبدال محتواها برسائل باللغة الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم إلكترونى كبير على المواقع الحكومية الأوكرانية.. ورسالة باللغة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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