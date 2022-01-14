نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو قانون العمل السعودي الجديد والبنود الخاصة بالقانون 1443 في المقال التالي
قامت وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بتعديل القانون الخاص بالعمل للأشخاص الوافدين للعمل داخل مؤسسات الدولة المتنوعة وإضافة بعض البنود الجديدة، مما يضمن للوافد حقه منذ الإلتحاق بوظيفة ما وكذلك معرفة الواجبات التي يجب أن يلتزم بها خلال فترة العمل حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة ودون عناء، بالإضافة إلى إيضاح البنود الخاصة بالإجازات المرضية.
مكتب العمل للقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
في ظل تحركات الحكومة السعودية لخدمة الوطن ومؤسساته قامت الحكومة بإضافة بعض القوانين الجديدة إلى قانون العمل السعودي لضمان سير العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بطريقة صحيحة بالمحافظة على الواجبات والحقوق.
وفيما يلي سوف نذكر بعض القوانين التي أصدرتها وزارة العمل للوافدين:
- يجب أن يكون دخول العامل إلى المملكة العربية السعودية بطريقة رسمية.
- يجب أن يكون الوافدين للعمل داخل السعودية ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات المهنية التي تحتاجها البلاد.
- عدد ساعات العمل اليومية كحد أقصى 8 ساعات يومياً، ويجب تخفيضها خلال أيام شهر رمضان لتصبح 6 ساعات يومياً.
- العامل إجازة سنوية مقدارها 21 يوماً، بينما في حالة إستمرار العمل للعامل لمدة 5 سنوات يصبح له الحق في الحصول على إجازة مقدارها 30 يوماً.
بنود قانون العمل السعودي الجديد
قامت الحكومة السعودية بعمل استحداث قانون العمل السعودي الجديد من أجل الحفاظ على حقوق العاملين، كما سنوضح فيما يلي أهم تلك البنود:
- سوف يكون العامل في مسؤولية صاحب العمل ولا يحق لصاحب العمل الإمتناع عن إعطاء العامل راتبه بالكامل دون الحصول على أمر قضائي بذلك.
- عدم المساس بكرامة العامل، بالإضافة إلى عدم تكليف العامل بالعمل زيادة على ساعات العمل المحددة.
- يلتزم صاحب العمل منح العامل الوقت اللازم حتى يتمكن من قضاء جميع احتياجاته الضرورية طبقا للشروط المتفق عليها دون المساس بأجر العامل.
- حدد قانون العمل الجديد للعامل الحق في الحصول على يوم واحد إجازة عارضة لقضاء أمر ما ضروري، بينما حدد القانون إجازة ثلاثة أيام في مناسبة الزواج وكذلك في حالات الوفاة.
- يلتزم صاحب العمل عن إخبار أمر إجازة العامل قبلها بمدة لا تقل عن 30 يوماً.
- يمنح قانون العمل الجديد للقطاع الخاص تقاضي مبلغ قدره نصف راتب شهري للعامل مقابل كل سنة أتمها العامل في العمل من عامين وحتى خمس أعوام، بينما يتقاضى مبلغ راتب كامل بعد قضاء خمسة سنوات في الخدمة ويعرف هذا الأمر بمكافأة نهاية الخدمة.
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