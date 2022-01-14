ماهو قانون العمل السعودي الجديد والبنود الخاصة بالقانون 1443

قامت وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بتعديل القانون الخاص بالعمل للأشخاص الوافدين للعمل داخل مؤسسات الدولة المتنوعة وإضافة بعض البنود الجديدة، مما يضمن للوافد حقه منذ الإلتحاق بوظيفة ما وكذلك معرفة الواجبات التي يجب أن يلتزم بها خلال فترة العمل حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة ودون عناء، بالإضافة إلى إيضاح البنود الخاصة بالإجازات المرضية.

مكتب العمل للقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

في ظل تحركات الحكومة السعودية لخدمة الوطن ومؤسساته قامت الحكومة بإضافة بعض القوانين الجديدة إلى قانون العمل السعودي لضمان سير العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بطريقة صحيحة بالمحافظة على الواجبات والحقوق.

وفيما يلي سوف نذكر بعض القوانين التي أصدرتها وزارة العمل للوافدين:

يجب أن يكون دخول العامل إلى المملكة العربية السعودية بطريقة رسمية.

يجب أن يكون الوافدين للعمل داخل السعودية ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات المهنية التي تحتاجها البلاد.

عدد ساعات العمل اليومية كحد أقصى 8 ساعات يومياً، ويجب تخفيضها خلال أيام شهر رمضان لتصبح 6 ساعات يومياً.

العامل إجازة سنوية مقدارها 21 يوماً، بينما في حالة إستمرار العمل للعامل لمدة 5 سنوات يصبح له الحق في الحصول على إجازة مقدارها 30 يوماً.

بنود قانون العمل السعودي الجديد

قامت الحكومة السعودية بعمل استحداث قانون العمل السعودي الجديد من أجل الحفاظ على حقوق العاملين، كما سنوضح فيما يلي أهم تلك البنود: