نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الاتحاد اليوم والرائد في الدوري السعودي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الاتحاد اليوم والرائد في الأسبوع 17 في المواجهة المقامة على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويسعى الإتحاد السعودي مواصلة الصدارة في الدوري السعودي خاصة وأن هناك منافسة قوية من جانب الشباب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السعودي المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الاتحاد والرائد السعودي اليوم في متابعة خاصة معنا.

موعد مباراة الاتحاد والرائد السعودي

من المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والرائد السعودي في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت مكة المكرمة في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد اليوم

من المنتظر أن تنقل قنوات SSC1 HD مباراة الاتحاد والرائد السعودي بتعليق المعلق عبد الله الحربي، ويسعى الإتحاد السعودي إلى الفوز اليوم على الرائد في واحدة من أهم مواجهات الأسبوع السابع عشر.

تعديلات في تشكيل الاتحاد اليوم أمام الرائد

يذكر أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سيكون اليوم في المباراة الأولى له مع الاتحاد في مواجهة الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من المنتظر أن تشهد تشكيلة الاتحاد ظهور عبد الرحمن العبود وسط مشاركة باقي اللاعبين في مواجهة اليوم أمام الرائد السعودي.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام الرائد السعودي

من المنتظر أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من جروهي وحمدان الشمراني وزياد الصحفي وعمر هوساوي ومهند الشنقيطي وكريم الأحمدي وبرونو هنريكي وعبد العزيز البيشي ورومارينيو وعبد الرحمن العبود وعبد الرزاق حمد الله.

ترقب نتيجة مباراة الاتحاد والرائد اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الاتحاد والرائد اليوم قوية، خاصة وأن الرائد في المركز السادس برصيد 24 نقطة، ويحتل الاتحاد السعودي المركز الأول برصيد 35 نقطة ويسعى الاتحاد السعودي إلى الفوز على الرائد من أجل الذهاب بعيدا بصدارة الدوري السعودي بفارق ست نقاط بعيدا عن الشباب المنافس الأول للاتحاد السعودي.

هذا وسنتابع معكم نتيجة مباراة الاتحاد والرائد بشكل قوي في المواجهة القوية والتي تقام عصر اليوم في نتيجة مباراة الاتحاد والرائد في واحدة من المواجهات القوية بين الاتحاد والرائد في تلك المباراة القوية بالدوري السعودي.