ماذا قال ميسي في أول منشور بعد تعافيه من كورونا؟

أعلن نجم باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، تعافيه من الإصابة بكوفيد-19، بمنشور على حسابه الشخصي في "إنستغرام".
وقال النجم الأرجنتيني: "أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها خلال إصابتي بفيروس كورونا".
وأضاف ميسي: "استغرقت وقتا طويلا أكثر مما توقعته للتعافي من الفيروس، والآن أشعر بأني على ما يرام".
وتابع: "أتطلع للعودة إلى الملاعب علما أني كنت أتدرب في الأيام الماضية للرجوع بقوة وبكامل لياقتي".
واختتم منشوره قائلا: "هناك تحديات رائعة قادمة هذا العام. آمل أن نلتقي مرة أخرى قريبا... شكرا لكم".
وكان ميسي قد عاد إلى العاصمة الفرنسية باريس، للالتحاق بصفوف فريقه باريس سان جرمان، عقب خضوعه لفحص سلبي لفيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأسبوع الماضي.
وأفاد النادي الباريسي في بيان أن "الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبيا لكوفيد-19، وقد وصل إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة".
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