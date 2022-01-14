لافروف: مستعدون لكل السيناريوهات في الأزمة مع الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو قدمت اقتراحات لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الأزمة الأوكرانية، مشددا على انتظار روسيا لتلقي الرد عليها.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بوزير الخارجية الروسي، إن موسكو "لا تستطيع الانتظار للأبد للحصول على رد الناتو على اقتراحاتها".

وأضاف المسؤول الروسي: "على واشنطن والناتو إضافة مقترحاتهما الخاصة لما عرضناه، وتقديم ذلك كتابيا لنتباحث بشأنه".

وشدد لافروف على أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات في الأزمة مع الغرب"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن تضمن دولة أمنها على حساب دول أخرى".

وعن تواجد قوات روسية في بعض الدول، قال لافروف إن روسيا "ستنطلق من مصالح الاستقرار العالمي في دراسة إمكانية توسيع تواجدها العسكري في دول أخرى".

ولفت إلى أن الدول الغربية تسهم في تطور الأمور بطريقة سلبية، مشيرا إلى أن مخاطر اندلاع المواجهة في العالم تتصاعد.

وكانت وكالة إنترفاكس قد نقلت عن الجيش الروسي قوله إن قوات قوامها ثلاثة آلاف فرد بدأت مناورات بالذخيرة الحية في غرب البلاد، في مناطق بعضها قريب من أوكرانيا، يوم الأربعاء.

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عقد مباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن طلبات موسكو الأمنية، وقال الكرملين إنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى التفاؤل بالتوصل إلى انفراجة محتملة.

وأثارت روسيا قلق الغرب بعدما حشدت قواتها بالقرب من أوكرانيا، وطالبت واشنطن بالتعهد بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو قيام التحالف العسكري بالتوسع شرقا، وهو ما رفضته الولايات المتحدة.