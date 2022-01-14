هجمات تستهدف مواقع متعددة في العراق

أفادت مصادر في الشرطة العراقية، بتعرض مقر تحالف تقدم الوطني، الذي يرأسه محمد الحلبوسي في منطقة الأعظمية، لانفجار بعبوة ناسفة صباح الجمعة.

وطوقت القوات الأمنية المنطقة، وبدأت بالبحث عن منفذي الهجوم الذي أسفر عن إصابة حارسين.

وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضرارا بأبواب المبنى ونوافذه، حسبما نقلت "رويترز".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث ولم يصدر تعليق بعد من رئيس مجلس النواب الحلبوسي أو الحكومة العراقية على الإنفجار.

كما قالت مصادر إن مقر تحالف عزم الذي يترأسه خميس الخنجر تعرض لهجوم هو الآخر في منطقة اليرموك في بغداد.

وجاء الهجومان في أعقاب إعلان مصدر أمني عراقي بوقوع هجوم صاروخي، استهدف محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وذكر المصدر أن هجوما بثلاثة صواريخ انطلق من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة الأميركية في بغداد تمكّنت من اعتراض صاروخين، فيما سقط الثالث في مدرسة قريبة.

واعتبرت السفارة الأميركية، أن هذا الهجوم نفّذته جماعات إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته.