ألمانيا تسجل رقمًا قياسيًا لإصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية والغير معدية، اليوم الجمعة، تسجيل 92223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية هناك.





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