أستراليا تسجل أكثر من 150 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية بأستراليا اليوم الجمعة تسجيل 150 ألفا و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليون و532 ألفا و77 إصابة.





وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2580، حسبما ذكرت صحيفة (سيدنى مورنينج هيرالد) الاسترالية الصادرة اليوم. وكانت استراليا قد أعادت فرض بعض القيود بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، الجمعة الماضية.

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