اليوم.. جنازة رسمية لرئيس البرلمان الأوروبى فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - تستعد إيطاليا، اليوم الجمعة، لتكريم رئيس البرلمان الأوروبى الراحل ديفيد ساسولى، بجنازة رسمية فى العاصمة روما، حيث تبدأ المراسم فى كنيسة سانتا ماريا ديجلى أنجيلى إى دى مارتيرى، بالعاصمة الإيطالية.





ووفقًا للتقارير الأوروبية، فمن المتوقع أن يحضر الجنازة كلا من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وألقى مسؤولون إيطاليون، من بينهم رئيس الوزراء ماريو دراجى، نظرة الوداع على جثمان ساسولى فى قاعة حفظ الجثث عند هضبة "كابيتولين هيل" فى العاصمة روما. وقدم السياسيون فى جميع أنحاء أوروبا التعازى بعد وفاة الديمقراطى الاجتماعى ساسولى، الذى توفى صباح الثلاثاء الماضى، فى مستشفى بأفيانو، شمال شرقى إيطاليا عن 65 عاما. وأشادوا خاصة بولائه بالاتحاد الأوروبى. وكان ساسولى دخل المستشفى فى 26 ديسمبر الماضى، حيث كان يعالج من "مضاعفات خطيرة بسبب خلل فى جهاز المناعة".

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