العراق: انفجار بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب "تقدم"، الذى يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالعاصمة بغداد، أدى إلى إصابة حارسين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت الشرطة العراقية أن الانفجار ألحق أضرارًا بأبواب المبنى، ونوافذه. فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن التفجير، ولم يصدر تعليق بشأن الحادث، لا من الحلبوسى أو الحكومة العراقية.

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