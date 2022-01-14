روسيا: نملك أسلحة لا تملكها أى دولة أخرى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الروسى، فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن روسيا تملك ما لا تملكه أى دولة أخرى فى العالم من أنواع السلاح المتطرة، لكنها لا تستخدم هذه الميزة فى حوارها مع حلف شمال الأطلسى "الناتو".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال فولودين عبر تطبيق "تليجرام"، إن "روسيا تملك من الأسلحة ما لا تملكه دولة أخرى فى العالم، لكننا لا نستخدم هذه الأفضلية فى الحوار مع الناتو". ودعا رئيس مجلس النواب الروسى أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، حول الأمن العالمى.

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