الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير عقوبات ضد «نورد ستريم2» الروسى

جدة - نرمين السيد - وكانت الأقلية الجمهورية طرحت قانونا لفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عن التخطيط لخط الأنابيب "نورد ستريم2" أو بنائه أو تشغيله، أمس الخميس، فى مجلس الشيوخ المشروع على التصويت.
إلا أن القانون المقترح لم يحظى بالأغلبية، وصوت عليه بضعة سيناتورات ديمقراطيين فقط إلى جانب الجمهوريين، دون أن يصل عدد مؤيدى القانون إلى 60 عضوًا على الأقل لإعتماده.
فيما أعرب سيناتور تكساس، تيد كروز، وهو صاحب المقترح القانون، عن أسفه إزاء فشل تمريره. وقال فى بيان، إن "فرض عقوبات فورا هو الوحيد الكفيل بتغيير منطق بوتين، ومنع غزو أوكرانيا، وإزالة التهديد الوجودى الذى يمثله نورد ستريم 2".
وتعارض الولايات المتحدة بشدة خط الغاز "نورد ستريم 2"، الذى يمر بين روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا، إلا أن الإدارت الأمريكية لا تجازف بالتصادم مع ألمانيا.
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