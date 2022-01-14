ما هي خدمات بلدية الروضة بمنطقة الرياض

الخدمات المقدمة من بلدية الروضة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية, تقدم بلدية الروضة بمنطقة الرياض العديد من الخدمات الإلكترونية والغير الإلكترونية لكل الأشخاص المتواجدين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية, فيمكنك الاستفادة من هذه الخدمات عبر القيام بإنشاء حساب علي الموقع الإلكتروني لبلدية الروضة وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم.

خدمات بلدية الروضة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

يتم تقسيم الخدمات المقدمة من بلدية الروضة إلي مجموعة من الأقسام, حيث هناك خدمات خاصة بالأشخاص والشركات والجهات الحكومية, وهناك خدمات آخري خاصة لمنسوبي الأمانة.

ما هي خدمات الأفراد والشركات والجهات الحكومية لبلدية الروضة

خدمات خاصة للاستعلام عن المعاملات.

خدمات رخص البناء, وذلك من حيث استخراج رخصة البناء بدل الفاقد, أو من خلال إصدار رخصة جديد بدل القديمة التالفه.

خدمات الاستعلام عن مراقب صحي.

خدمات الاستعلام عن شهادات صحية, أو تجديد الشهادات الصحية.

خدمات استخراج القرار المساحي.

خدمات الاستفسار عن المكاتب الهندسية الخاصة برخص البناء.

الخدمات الخاصة لمنسوبي الأمانة

خدمات الخاصة بالإجازات, وذلك من حيث طلب إجازة أو الاستعلام عنها.

الخدمات الخاصة بالاستعلامات وذلك مثل ( عهدة سيارة- عنوان موظف- ملف خدمة موظف).

خدمات الاستعلام علي المبالغ التي تم دفعها إلي بعض البنوك وذلك مثل, بنك التنمية الاجتماعية وبنك الزراعي أو بنك العقاري.

الاستعلام عن غيابات الموظفين

خطوات إنشاء حساب في الموقع الإلكتروني لبلدية الروضة