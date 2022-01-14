كيفية التواصل مع بلدية الروضة منطقة الرياض

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عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد في بلدية الروضة بمنطقة الرياض, تتواجد بلدية الروضة في منطقة الشمال الشرقي لمحافظة الرياض, تتميز بلدية الروضة بأنها من البلديات التي توجد بها الكثير من التطور في الكثير من المجالات, حيث يوجد بها مطار الملك خالد الدولي, كما يتواجد داخل بلدية الروضة استاد فهد, ويوجد بها الكثير من المستشفيات والمدارس عالية الجودة والتعليم, ويرغب الكثير من المواطنين في حجز موعد داخل بلدية الروضة في منطقة الرياض من أجل الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها البلدية لمواطنيها.

خطوات حجز موعد في بلدية الروضة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

يمكنك أن تقوم بحجز موعد مسبق في بلدية الروضة بمنطقة الرياض حتي تستطيع أن تستفيد من خدمات المقدمة من البلدية.

البحث في محرك البحث جوجل علي اسم بوابة بلدي.

قم بتسجيل الدخول عبر القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك علي الموقع.

بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة خدمات بلدي, ومنها تقوم بالضغط علي حجز المواعيد الإلكترونية.

القيام بالموافقة على الشروط والأحكام.

النقر علي أيقونة أبدا الخدمة.

ثم النقر علي اضافه موعد جديد.

بعدها سوف يعرض لك الموقع عدد من المناطق, قم باختيار أمانة منطقة الرياض, ومنها تقوم باختيار بلدية الروضة.

ثم بعد ذلك تقوم باختيار مراجعة رئيس البلدية.

ثم اختيار التاريخ الذي ترغب في الذهاب فيه إلي بلدية الروضة, كما يتم تحديد الساعة التي تريد الحضور فيها إلي بداية الروضة ويمكن أن تقوم بكتابة سبب ذهابك إلي بلدية الروضة.

ثم بالنقر على التالي ليقوم الموقع بحجز لك المعاد الذي قمت بتحديده.

قم بطباعة موعد الحجز الذي قمت به.

كيفية التواصل مع بلدية الروضة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

يمكنك التواصل مع بلدية الروضة عن طريق الأرقام التي تم تخصيصها إلي المواطنين لتلقي الاستفسارات والطلبات التي يتم إرسالها إلي بلدية الروضة بمنطقة الرياض, حيث طرق التواصل مع بلدية الروضة هي.