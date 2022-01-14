نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القضايا برقم القضية أو رقم المعاملة بالكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الاستعلام عن القضايا بدولة الكويت, وفرة وزارة العدل الكويتية خدمة مميزة وهي خدمة الاستعلام عن القضايا الموجودة داخل دولة الكويت عبر تطبيق, حيث تقوم بإنشاء حساب لك علي التطبيق ومن خلاله يمكنك الاطلاع على أي قضية ترغب في معرفتها وفقاً للخطوات التي سوف نبينها ونوضحها لكم, وإذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن قضية ما فيمكنك أن تقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية والاستعلام عنها عن طريق إدخال رقم القاضية أو رقم المعاملة.

خطوات الاستعلام عن قضية عبر تطبيق البوابة العدلية

تم إطلاق تطبيق يسمي تطبيق البوابة العدلية, والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكل المستفيدين, ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن القضايا بالرقم الخاص بها أو برقم المعاملة.

قم بالدخول علي تطبيق جوجل بلاي إذا كان جوالك يدعم نظام الاندرويد, وفي حالة جوالك يدعم نظام ابل فقم بالدخول علي موقع أبل استور.

البحث عن تطبيق البوابة العدلية الكويتية, ومن ثم تقوم بتنزليه علي جوالك.

قم باتباع خطوات عملية تسجيل الدخول بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد الدخول علي الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول, قم بالضغط على أيقونة الاستعلام القضائي.

ومنها تقوم بالضغط علي الاستعلام الشخصي.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

كتابة البيانات المطلوبة علي التطبيق, ثم التأكد منها.

بعدها تقوم بالضغط علي الاستعلام بالرقم المدني, والضغط علي استعلام.

الاستعلام عن القضايا عن طريق موقع وزارة العدل الكويتية

تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن بيانات القضايا المختلفة بالرقم الآلي للقضية وذلك من خلال الخطوات التالية سوف نعرضها لكن, وذلك بدلا من تحميل تطبيق بوابة العدل الكويتية والاستعلام من خلال ها التطبيق.