قروض تساهيل 2022 والشروط والأوراق المطلوبة وخطوات تقديم طلب الحصول علي قرض

قروض تساهيل هو أمر يهتم بمعرفته كثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، ومن المعروف أن جمعية تساهيل هي من أهم وأشهر المؤسسات التي تعمل علي تمويل المشاريع المختلفة، المكتب له العديد من الفروع في مختلف محافظات القاهرة حيث يوجد ما يقرب من 260 مكتف في كافة أنحاء الجمهورية، قد قام المكتب بالعمل علي تمويل ما يقرب من 116 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 9 مليار جنيهاً مصرياً، واستفاد من تلك الخدمات ما يقرب من من مليون شخص، والهدف من تواجد هذه المؤسسة هو تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعمل علي توفير فرص عمل متعددة للشباب، مما يعمل علي الحد من البطالة وزيادة الدخل للأسر وتحسين المستوي المعيشي والاجتماعي خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، والمؤسسة تعمل بالتعاون مع اهم وأشهر البنوك التي تعمل علي دعم تلك المشاريع وهي: البنك الأهلي، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية والائتمان الزراعي.

قروض تساهيل والشروط التي يجب توافرها للحصول علي القرض

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مكتب تساهيل للزيارات العائلية، أشارت المؤسسة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ليتمكن من الحصول علي الدعم المالي لعمل المشروع الخاص به وهي كالتالي:

في حاله أن كان التمويل الذي يرغب به المواطن تصل قيمته إلي مبلغ أقل من 10 الألف جنيهاً فيجب أن يكون هناك ضامن ، ويكون الضامن له دخل وليس من الضروري أن يقدم الضامن أي أثباتات تخص دخله.

يجب أن يكون هناك ضامن للدخل في حالة أن كان مبلغ التمويل من 10500 جنية إلي 25 ألف جنيه، ويشترط أن يكون الضامن مسجل كموظف في أحد القطاعات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.

الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل من تساهيل

للحصول علي مبلغ تمويل من 25 ألف وحتي 250 ألف جنية مصري يجب توفير هذه الأوراق: