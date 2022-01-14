طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1443 وشروط الاستحقاق

في ظل الخدمات العديدة التي يسعى إليها الضمان الاجتماعي اعلنت وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية عن مشروع الإسكان التنموي لمستفيدين من الضمان 1443، حيث يستهدف هذا المشروع السكني كافة المواطنين السعوديين الذين لا يملكون وحدة سكنية للعيش فيها فمن خلال هذا المشروع يتم تقديم الوحدات السكنية بشكل مجاني أو بالتقسيط، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية التي يسعى الضمان الاجتماعي لتقديمها 20 وحدة سكنية، ولكن هناك بعض الشروط التي يشترط توافرها في المواطن لكي يحق له الاستفادة من هذا الدعم السكني، كما سنقدم لكم طريقة التسجيل إلكتروني من خلال منصة الإسكان التنموي.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1443

من السهل جداً التسجيل في مشروع الإسكان التنموي، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية منصة إلكترونية تشرف عليها الوزارة لكي يستطيع المواطنين التسجيل في الإسكان التنموي وطريقة التسجيل هي:

في البداية قم بالتوجه الى الرابط الرسمي الخاص بمشروع الإسكان التنموي.

ثم بعد ذلك قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

عليك إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك سيظهر أمامك على الفور الصفحة الشخصية بك على الموقع.

قم بالضغط بعد ذلك على أيقونة حالة الاستحقاق.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملء النموذج.

رفع الأوراق الشخصية والمستندات المطلوبة

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في مشروع الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط و التعليمات التي يجب توافرها في المتقدم لكي يحصل على دعم الإسكان التنموي، الشروط هي: