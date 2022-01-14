الكويت.. 10 إصابات في حريق بمصفاة الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، سيطرتها على الحريق الذي اندلع يوم الجمعة، في وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي.
وأشارت الشركة إلى أن الحريق أسفر عن وقوع 10 إصابات، بعضها في حالة خطيرة.
وأوضحت أنه تم نقل 7 إصابات لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، لافتة إلى أن 5 حالات منها تعرضت لحروق شديدة، وحالتان بحروق متوسطة.
كذلك بيّنت أنه يجري علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في العيادة الخاصة بالمصفاة.
وأكدت شركة البترول الوطنية الكويتية "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق"، وفقا لرويترز.
وأوضحت أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة، مضيفة "كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء".
وفي سبتمبر، أعلنت الشركة أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
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