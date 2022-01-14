الكويت: 10 إصابات على الأقل فى حريق بمصفاة الأحمدى النفطية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، فى بيان لها، إن حريقا اندلع أثناء صيانة وحدة تسييل الغاز فى مصفاة ميناء الأحمدى بالكويت.
وأضاف بيان الشركة الكويتية، أن رجال الإطفاء يواصلون العمل، حاليًا، للسيطرة على الحريق.
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